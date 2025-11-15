我絕對想不到入學剛報到，就被分配到男女混合住的宿舍樓，男生住一到三樓，女生住四到七樓。剛走進七零三室時，感覺一切還算整潔有序，一進門，左邊依次是廁所、一張雙層床、兩張書桌；右邊是洗澡房、一張雙層床和兩張書桌，再有一個門出去是陽台。在九○年代初期，四人一個宿舍在中國的大學裡算是條件很不錯了。我的室友們都很友善，很快我們就變成無話不說的好姐妹。

最初幾天，我們忙著熟悉校園裡的一切：教學主樓、圖書館、實驗室、軍訓場地，還有高年級「師兄師姐」們不時來我們宿舍探望、聊天。特別有幾個「師兄」藉著老鄉的名義，隔三岔五地往我們宿舍跑，害得我們幾個早早吃完晚飯就去圖書館看書。

最忍受不了的是每當傍晚我們吃完晚飯回宿舍時，一到三樓的陽台裡齊刷刷地站滿男生，他們手裡拿著飯盒，一邊吹著口哨，一邊用勺子敲打飯盒，臉上是壞壞的笑。那時候青澀的我們哪裡抵擋得住這種居高臨下的挑逗，只能加緊腳步，頭低低地快步走進宿舍樓。

我跟室友們都是認真讀書之人，外面的誘惑愈多，我們愈堅定，還一起許下「大學期間絕不談戀愛」的諾言。只可惜兩名才情出眾的室友，禁不住男生的軟泡硬磨，開學幾個月後就淪陷了。只是她們這段戀愛應了那句「因了解而分開」，最後沒能修成正果。

入學時是九月份，天氣還熱，但因為我們樓層高，四周空曠，在七樓還是比較涼爽舒服。可是到了十二月份，凜冽的寒風從窗戶和木門的底縫吹進來，學校發的棉被根本抵擋不住寒氣，我們除了加被子，還用棉條修補窗戶的縫隙，用碎布條塞住木門的底縫。

寢室裡沒有熱水器，我們只能去熱水房打熱水，通常兩個暖水瓶的熱水就可以洗一次澡；很多時候男生對女生獻殷勤，就是幫忙打熱水，只可惜我大學期間沒能遇上這種好待遇。到了大一下學期，隔壁寢不去打熱水了，她們開始用一種發熱棒來燒水。這種發熱棒有一千瓦，一端是插頭，另一端是粗鐵棒，將鐵棒放進裝滿水的桶裡，接上插頭，半小時水就熱了。

於是，我們每個人都買了這種發熱棒來燒熱水。正當我們享受這種快捷的省時省力服務時，宿舍的電表頻頻跳閘，但沒關係，換鎢絲這種活難不倒我們理工科女生。只是後來宿舍管理處發現我們的電表用量過高，開始制定政策：凡是電表超過一定度數，要另外付費。即使這樣，學習太忙時，我們還是懶得去打熱水，照舊用發熱棒燒水。

大二的時候，我們搬進了北區新建的宿舍樓。這裡是新區，配套設施還不完善，我們賴以果腹的飯堂還沒建好，從宿舍到原來的飯堂有兩公里，午餐還好，一般上完課直接去飯堂不算遠，但是早餐就慘了，誰不想多睡一會兒呢？不過懶人自有妙招，我們每人買了一個小電飯鍋，起床後先燒水，接著去刷牙洗臉，待水燒開後把麵放下去，等臉洗完了麵也煮好了，放點「味極鮮」醬油一撈，有條件的再放個雞蛋 ，熱騰騰的麵就做好了。

除了煮麵條，有時候周末我們為了改善生活，四個女生一起去農貿市場買菜回來煮火鍋吃。因為宿舍條件有限，而且也不需要特別的廚藝，火鍋是最方便最容易做的美食。

現在回想起來，我們一起慶祝了各自的生日、大小節假日，以及特別開心和特別無聊的日子。

有時候我們也去學校附近的大排檔「打牙祭」，因為窮學生經濟能力有限，大排檔的飯菜經濟實惠也好吃。通常我們有一條不成文的規定：誰過了大學英語四六級考試都要請客，我還記得那次我和另外一個男生同時過了英語四級，班長起哄要我們請吃飯，那次一共有二十多個同學參加，我和那個男生被狠狠地宰了一次。

轉眼間，大學畢業已經三十年，難忘的大學生活卻依然清晰如昨昔。如今，我們在微信 有了同學群，大家經常交流各自的生活點滴，也回憶以前的校園生活。那些曾經一起走過的校園小徑，是否還流淌著我們的歡聲笑語？