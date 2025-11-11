江南的水，是有靈魂的水；江南的湖，是會呼吸的湖。我的家鄉，就鑲嵌在這片溫柔的江南水鄉裡，名字也如一幅畫般動人——芙蓉湖。

清晨的芙蓉湖，霧氣如紗，輕輕籠罩著一湖碧波，水面靜得像一面鏡子，偶爾幾隻白鷺掠過，留下漣漪幾道。遠處的蘆葦在風中搖曳，漁舟在薄霧中若隱若現，彷彿時間在這一刻都放慢了腳步。

有人說：「八千芙蓉，萬六人家。」這是對芙蓉湖的最好註解，煙火人間與自然溫柔並存，水聲、鳥鳴與人聲交織成一首緩慢悠揚的江南曲。

我常常覺得，芙蓉湖就像一名江南女子，溫婉端莊，話不多，卻能讓人一見傾心。

盛夏的午後，陽光灑在湖面上，閃爍的光點像碎金。孩子們在岸邊追逐，笑聲清脆；漁夫撐著竹篙，一葉扁舟悠悠駛過；水面上浮著粉白的荷花，一陣微風吹來，清香瀰漫。那是江南的氣息，也是家鄉的味道。

這片湖曾經只是一塊潮濕的窪地，由長江的泥沙沖積而成。後來人們在此耕作、捕魚、扎根，湖淺而地肥，菱角、蓮藕、蒲草皆茂；魚蝦肥美，養活了一代又一代人。可這福地，也並非總是溫柔，洪水來時，田淹屋毀，村民流離。老人們常說：「水能養人，也能吞人。」這句話，我從小聽到大。

家鄉人至今仍記得一個名字——周忱。明代江南巡撫周文襄公，是芙蓉湖的恩人。

那是個連年水患的年代，周忱巡視至湖區，見民不聊生，決心治水。他親自勘察，制定方案：「築壩擋水，疏港引流，圍湖造田。」

他修築圍堤以阻洪勢，疏通黃田港洩洪，又組織百姓圍湖造田。那些被淹沒的村莊重新有人煙，荒蕪的灘塗變成了良田，百姓感念其恩，在湖畔立碑，傳頌百年。至今老人仍會吟誦那首古詩：「疏港築壩顯雄才，治水安民濟四方。吾鄉今日無水患，感戴文襄德無疆。」這不僅是對一名官員的敬仰，更是家鄉人對「湖安民安」的信念。

如今的芙蓉湖，早已告別了洪水的年代。春來柳絮輕揚，夏至荷花滿塘；秋日金風送爽，冬夜霧鎖寒江。每一個季節，都有屬於湖的姿態。我最喜歡的是夏末秋初的傍晚，湖邊的垂柳在晚風中低語，老人們在岸邊打太極，孩子們追著蜻蜓笑鬧。漁舟從遠處搖來，船頭的老翁身影被夕陽拉得很長。岸邊的小茶館裡，飄出一陣桂花香，混著湖水的清涼，沁人心脾。

那時，我常坐在湖邊的石階上，看天光一點點暗下去，湖水一點點映出星辰。母親會在家裡喊我回去吃飯，那聲音穿過風，柔軟又堅定。多年以後，那一聲「回家吃飯」，成了我最深的鄉愁。

芙蓉湖不只有魚蝦蓮藕的豐饒，更有文化的厚重。歷代文人墨客留下詩篇，鄉民們至今仍保留「放蓮燈」、「祭湖神」、「蘆花節」等習俗，每逢節日，湖畔燈火萬點，映著水光人影，如夢如幻。

近年來，許多在外漂泊的遊子也回來了，他們在湖邊蓋書屋、建文化館、開夏令營，教孩子畫畫、寫詩、讀古文。有人說：「我們從這裡走出去，也要把世界帶回來。」這句話深深印在我的心裡。

我想，家鄉的湖水並沒有阻隔世界，而是連接著更遠的地方。它像一面鏡子，映出江南的溫婉，也映出無數人心中的柔情與力量。人生是一場漫長的漂泊，而家鄉，是那永遠不變的岸，無論我走到多遠，芙蓉湖的水始終在我心裡蕩漾。每當城市的喧囂讓我疲憊不堪，我會在腦海中回到那片湖——水波微光閃動，荷葉輕輕搖曳，漁火一點點亮起。那一刻，所有的焦慮與浮躁都會被湖水溫柔撫平。她不語，卻懂得人心；她不動，卻流淌歲月。芙蓉湖不僅養育了我的童年，也滋養了我面對世界的溫度與勇氣。

當我再一次站在湖畔，看水光與天色相融，聽遠處傳來悠長的漁歌，我忽然明白，家鄉不只是地圖上的一個點，而是我生命裡永不乾涸的柔情。

那一湖碧水，仍在心中蕩漾；那一份江南的柔光，依舊溫暖如初。