七弟乃威，生性剛直豪邁，熱血任俠，義薄雲天。畢業於台灣海洋大學的他，曾在越戰期間擔任客貨兩用輪船的大副，憑著出色的表現，深受船長器重。

那日，船行至越南 外海，正逢美國越戰的失利消息傳來，海面上滿是難民漂流的船隻，海浪翻捲，空氣緊繃，人人都在焦急等待著救援的希望。忽然，一艘船緩緩駛近，船首赫然站著一名身穿天主教長袍、跪於巨大十字架前的神父，他閉目禱告，面容堅毅。

乃威大聲向那艘船喊話：「有需要幫忙的地方嗎？我們可以救助你們！」就在這時，一位越南少女走到船頭，帶著哽咽的聲音答話：「我們已在海上漂流多日，水、糧、燃料都耗盡了，船上的人快撐不住了，能不能救我們一命？」

乃威立即向船長報告，船長皺眉猶豫不決，心頭掙扎著。有人提醒：「救援會影響船期，每天損失數千美元，誰來承擔責任？」船長焦急地拿起電報向船東請示，卻久久未獲回覆。時間一分一秒流逝，情勢危急。

見狀，乃威挺身而出，語氣堅定：「我們不能見死不救，這不只是道義，更是法律的責任。我們應該伸出援手。」感受到乃威的義氣與正義，船長內心一震，終於做出了決定：「立刻放下繩梯，救人！」

輪船本是客貨兩用，空閒的客艙已經準備好了，船員們迅速開放所有空位，取出被褥鋪好，讓難民暫時遮風避雨。伴隨著一聲聲感謝與淚水，難民們終於脫離死神的掌握，重獲新生。

經過五天的航行，船抵達菲律賓，難民們紛紛登岸，申請難民簽證 ，但因當地經濟實在困難，他們又向船方請求轉向香港 。船員們心意相通，深知這些人是被戰火與災難逼到絕望邊緣，決定奉行「好人做到底」的精神，駛向香港。

船抵港時，大家依依不捨，情不自禁。就在此時，大家才得知那位在船頭求救的越南少女名叫霞，原來，她的父親是越南蜆港的郵局局長，她曾遠赴美國佛羅里達留學，英語流利，善於與人溝通。

在香港停留期間，許多難民成功獲得簽證，準備返回家鄉或展開新生活，大家彼此約定，將來一定要再相聚。更令人驚喜的是，霞的妹妹美麗賢淑，已與船上的帥氣二副日久生情，兩人定下終身誓約，成為佳話。

當船返回基隆，船東不僅沒有責備，反而熱情款待，擺宴慶祝這次義舉，彰顯出他深明大義的胸襟。

我聽完這段故事，心中不禁感慨萬千。若能邀請那位在船頭為災民祈禱的神父來證婚，讓這份天賜良緣更添神聖與感動，或許才是最完美的結局。