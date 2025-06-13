研究所畢業後，第一件要面對的事就是找工作。由於是學生簽證 ，應徵工作並不是很順利，直到遇見一家化學公司，主管當天面試結束後就給我聘書，令我驚訝萬分，有種「千里馬遇伯樂」的感覺。

為了不辜負公司的「賞識」，我努力為公司硏發了數個產品，與公司上下同事也建立了融洽的關係。這是我工作生涯中的第一個蜜月期，有七、八年之久。

好景不常，一九九○年開始，美國化學公司掀起一陣併購的風潮；每隔三、五年，就傳來甲公司將乙公司合併，某某人被炒魷魚，公司的CEO （執行長）又換人了，弄得謠言滿天飛。

我工作的公司也不能倖免於外。一九九六年，公司併購了另一家中型的化學公司，併購後的第一時間就是取個新公司名字，於是全體上下員工的名片全部重新印製；接下來，裁員，弄得人心惶惶，我僥倖被存留下來，繼續在「新公司」工作，竭力發揮所學。

公司併購的目的，通常是為了擴展公司、提升效率及市場競爭力、增強產品的品質與效能、提高產品技術等等。然而，這些看似冠冕堂皇的經營策略，卻悄悄被金融機構潛用，做為謀利的手段，公司的CEO及高層主管也可趁機獲得利益。每一次的併購，對員工的工作都是一種衝擊和挑戰，為了適應「新」公司的政策，每個人都要做了必要的調整。

兩年後，惡夢發生了，「新公司」被另一家競爭對手併購了，用兩倍的股市價格收購「新公司」，造成財務危機，加上管理階層内部紛爭，兩年內換了四位CEO，三度裁員，昔日停車場停泊千輛車，如今只剩兩、三百輛車子，景象蕭條淒涼，可想而知。

在這岌岌可危的情況下，大家被逼得只好跳槽。我依依不捨地辭職離開公司，跳槽到另一家化學公司，剛印製的「最新」名片，連使用的機會都沒有，就換了另一個新公司名稱。

轉眼之間，五年悄悄流逝，併購的風潮也逐漸平息。當我正思念原公司的時候，接到老同事的一通電話，告知原公司正在擴展市場，大幅徵聘員工，他力薦我回原公司工作。經過一番面談，以及深思熟慮，我又回到原公司工作了。

回到「新」的老公司，我如魚得水，工作愉快；環顧身邊的同事，竟然大部分都是我第一個工作的公司的老同事，他們也是一個個被公司再聘雇回來的。大家聚在一起的時候，常常聊起這段往事，不禁捧腹大笑，感覺好像兜了一圈，又回到原點，重新開始，唯一的差別是大家臉上都多了幾道歲月的痕跡。

原本以為可以安安穩穩地工作，不料，公司又被併購，再次換了新名字，我的名片又多了一種。所幸這次公司合併，僅僅只是換了CEO。一年後，公司被私人投資機構收購，這次除了名片換了一個新公司名字外，其他全部沒有變動，原班人馬，繼續營運。

一晃四十年，回顧公司起起伏伏的歷史，有驚而無險。我從一名職場新兵，成為了一個身經百戰的老兵，公司歷經五次更名，CEO換八次；在這期間，我和一群志同道合的老同事，競競業業，齊心協力，堅守崗位，度過了第二個蜜月期，有十年之久，直到退休 。