籃球是大眾喜愛的運動。我出生於五○年代中葉的北京，父母都是醫師，工作繁忙，沒有運動的習慣。胡同院子裡鄰居比我大十歲的男孩籃球打得好，是北京工人隊的後衛，我們常去免費開放的東單體育場看他打球，還去北海體育場看工人隊和其他隊，像商業局或二輕局比賽。

我上初中時，首都體育館建成，開始有專業的省、市、八一（解放軍隊）和國家隊對外國隊的籃球比賽。當年我對國家隊和北京隊的球員瞭如指掌，如數家珍。如果有外國球隊來北京參加友誼比賽，更是早早買票，騎一個小時腳踏車到首都體育館看球。

初中時我比同年級同學小一到兩歲，個頭比較小，只是在學校籃球場邊壁上觀。七一年到農村插隊後，知青們業餘生活匱乏，男生自發地裝起籃球架，十幾個人開始分成幾組，收工後互相打籃球娛樂休閒，我十六歲時長到一米八個頭，仗著身高和大家一起邊玩邊學，幾個以前中學校隊的同學球技高超嫻熟，知青們都願意和他們一個組。冬閒的時候縣裡舉辦農民籃球賽，我們村知青為主的籃球隊還獲得了縣聯賽的冠軍；不過我一直是坐在最後一個替補隊員的板凳上，只是在「垃圾」時間上場。

七○年代末我到廣州上醫學院，南方人沒有北方人高大，我就靠著身高的優勢，常和同學們一起打籃球。好友呂同學個頭不高，但速度極快，投籃神準，我們常常搭檔打球。大學畢業後回到北京上研究所六年，直到取得博士學位，無暇顧及籃球了。

八○年代末來到洛杉磯，開始幾年一直為生存打拚，開了自己的診所，收入穩定，可我的身體出了問題，需要脊柱的大手術。手術後問題解決了，但遺留下右下肢肌肉衰弱、跛行，走路一拐一拐地，再也無法打籃球了。

雖然不能打球，我對籃球的喜愛一點沒有減少，特別是我們住在洛杉磯，有湖人 和快船兩個球隊，有機會現場欣賞最高水平的比賽。九○年代中期我有了自己的診所，收入穩定，就開始買球票去球場看球。

當年湖人隊的球票價格是快艇 隊的一倍，我們就買快艇隊的票看球，特別是當快艇對湖人、公牛等的比賽。在現場看球，氣氛超級熱烈：啦啦隊表演、觀眾歡呼、DJ炒熱氣氛，加上體育館的燈光和音效，身歷其境和家裡看電視直播完全不一樣。

記得九七年一次快艇對公牛的比賽，你來我往，精采紛呈，時間結束時打成平局。加時賽時兩隊球員們使出渾身解數，又打成平局；第二個加時賽還剩二十秒，快艇領先兩分，只見麥可喬丹 （Michael Jordan）拿到籃板球之後，嚼著口香糖，不慌不忙地運球過中線，抬頭看了一眼時鐘，還剩一秒時跳起投籃，命中三分球，贏了比賽，全場歡聲雷動。我們有幸現場目睹了喬丹的風采，大明星的魅力，刻骨銘心。（上）