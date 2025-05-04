寫了這麽多，河津最揪住我記憶的，卻是龍門懸崖上的抗戰紀念碑（見圖），高高的崖壁上，刻滿了「氣壯山河」、「偉績千秋」、「精神不死」、「氣壯龍門」的豪邁之語。

當時光回流到一九三九年的夏日，抗日的烽火燒到了晉南大地，陸軍第六十一師奉命駐守稷山、河津一線，與日寇展開殊死搏鬥。黃河咆哮，山河變色，中國軍隊最終保住了黃河，守住了西北後方。

一九三九年的血火記憶，是中華民族寧死不屈的永恆宣言。為了紀念英勇犧牲的抗日將士，六十一師師長鍾松下令在龍門懸崖上鐫刻巨碑「陸軍第六十一師抗戰陣亡將士紀念碑」， 林森、孔祥熙、閻錫山等時任國民政府要員紛紛題詞。

那石壁上的字，每一筆都如刀劈斧鑿，力量穿透了岩骨，在崖面上刮出一道道銳利的痕跡，彷彿要畫破時空。一個河津作家說，當夕陽西沉時，整面崖壁會被染成金紅色，那些字便活了過來，在暮色中熊熊燃燒。這些字不是寫上去的，是用刺刀蘸著血，一刀一刀刻進歷史的深處。

有些記憶糅雜情緒，像一枚生鏽的別針，卡在胸腔柔軟的褶皺裡。我無法想像日本 這個尊崇中國先賢和漢唐文化的國度，會在中國犯下滔天大罪。我記得長崎的市區有孔廟，孔子身後的櫻花開得繁花 似錦；我在京都拜訪過詩仙堂，堂內供奉著漢晉唐宋三十六位詩人的畫像；走在沖繩的福州園，我看見李白「舉杯邀明月」的雕塑。一個熱愛唐詩宋詞的民族，為什麼在中國犯下罄竹難書的罪惡？

在河津采風期間，我曾跟一個文友閒聊：日本河津有櫻花，有川端康成和山口百惠，中國河津有桃花，有卜子夏和王勃，兩個河津應該結為友好城市，共惠發展文旅事業。文友說，別提了，日本當年屠了河津好幾個村子，怎麼友好？明知不是日本人民的錯，是軍國主義的罪，但是心理的創傷很難將之簡單歸檔。像我們這一代身在海外的華人 ，也是面臨文化的親近與記憶傷害所形成的撕裂感，或許彼此都需要時間。

恍然之間，時光重疊，想起長崎原爆紀念館裡，時鐘永久定格在一九四五年八月九日十一時零二分（原子彈爆炸瞬間），人類的創傷不可能煙消雲散，應成為永恆警示的標本。

日色如鏽，我們站在渡船上，黃河的大風呼嘯而過，河水與兩岸的崖壁共鳴，一唱三疊， 或悲愴，或雄渾。那些鐫入岩層的豪情萬丈，正隨著黃河的心跳，一聲一聲激蕩著後來者的靈魂。子夏西河未央，在這片土地上，司馬遷的史筆、薛仁貴的箭嘯、王勃的才情，還有血戰龍門後的摩崖刻魂，懸崖上那些永不褪色的方塊字，是中國的記憶，也是華夏文明深邃的智慧。