河邊橋頭上的孩子興奮地大叫：「有了，有了！」橋旁的人都圍攏過來看。小孩用力地收著魚線，既緊張又興奮，另一位孩童飛奔過來幫忙，好不容易才把魚兒抓上了岸，圍觀的人都鬆了一口氣，孩子的臉上滿是燦爛的笑容，眼神裡閃爍著得意和驕傲。我看得入神，那不正是五十多年前小時候的我嗎？

頂著午後的豔陽，縱然暑氣逼人，卻擋不過我對釣魚 的痴狂。扛著長長的竹竿，提著小水桶，奔向家後面溪旁的竹林，那裡，有夏日的清涼，有大自然的寧靜，更有數不完的夢想。蜻蜓繞著溪草飛舞，粉蝶在野花間穿梭，青蛙淘氣地跳來跳去，微風輕拂著竹葉，飄來陣陣竹子的芬芳，一切是那樣的安詳、和諧。

偶爾一隻魚輕掠水面，掀起陣陣的漣漪，打斷了我的遐思，望望浮標，手中的竿握得更緊一些，隨時準備魚兒上鉤，瞬間收線。我喜歡魚兒上鉤時那瞬間的抖動，一種說不出的雀躍喜悅，以及將活蹦亂跳的魚兒拉上岸的那種成就快感，可以讓我陶醉得意老半天；甚至在晚飯桌上，還不停描述著魚兒有多大多大，其實也只不過是一條巴掌大的小魚罷了，至於桶裡的魚有多少倒也不重要了。

剛來美國佛羅里達州 讀研究所的時候，系館旁邊有條小溪，淺淺的溪水清澈見底，巴掌大的鯽魚穿梭於水草叢裡。一見此景，不禁心喜若狂，立馬去沃爾瑪 買了一套釣魚器具，準備大顯身手。

一個周末的下午，拿著釣竿聚精會神地坐在溪邊，看著浮標，卻沒有察覺身後站著一位校警，他拍拍我的肩，問我有沒有釣魚執照？第一次聽說釣淡水魚需要執照，我搖搖頭，他也搖搖頭。結果，我垂頭喪氣地走回宿舍，再也沒碰那根魚竿，直到完成學業。

「封竿」的原因很簡單，學業太忙碌，無暇「閒坐」，加上執照每年需更新，並且不便宜，釣魚成了「奢侈」的休閒活動，只好叫停。

畢業工作之後，釣魚仍是我最喜愛的閒暇娛樂。偶爾偷得浮生半日閒，跑去湖邊或河邊垂釣，徜徉於大自然之中，讓疲累的身心得以舒暢開懷，倒也相當不錯。

隨著年歲的增長，每次垂釣總覺得少了些什麼，當年那種悠哉遊哉的情趣和興致，似乎已無法重拾；碧水晴空，美是美，卻缺少了一份親切感與歸屬感。不知道老家後面溪邊的竹林是否依舊？清澈的小溪，仍可傾聽潺潺流水不息？也許，只有藉著釣魚，才能重溫兒時的舊夢，神遊故國的家園吧。