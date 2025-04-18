青姑娘和白仙子 (上)

冬天過去了，門外角落裡的玫瑰枝上冒出了新芽，蜷縮著暗紅的羞澀。抬頭，絲絲小雨很快潤濕我額頭的細髮，串成小不點兒大的水晶珠鏈從睫毛下滑，在臉頰上依依不捨。清爽的涼風吹拂我裝滿童年的記憶，徘徊於江南的老家。

七○年代初的杭州，每下一場冰冷的小雨，天就愈冷一層。過了冬至，北風呼嘯，家家戶戶的盆罐裡或多或少都泡了些年糕，長條的粳米年糕玉白苗條，方形的糯米年糕忠厚老實，都靜靜地在「冬水」中休養，在寒風的保護下，它們既不會斷裂也不會發霉，如白衣仙子隔水望天，聽雨落雪飄，感受雲散光照。

偶爾，白仙子也看到我這個小伢兒（杭州話，意指幼童）把小臉湊到盆沿，調皮的小手浸到水裡，輕輕撫弄著。於是惹得白仙子吹開一輪輪水紋，把水中倒影的粉粉笑顏，像吹落的花瓣一樣片片散開去，逗得我嘻嘻哈哈笑出聲來。

外婆聽到笑聲走來，嘴裡責怪我這不懂事的小伢兒，手卻伸進盆中撈起一塊四方形的米磚，切下一片來，又把剩餘的放回水裡。「吃年糕，年年高。」 我拍手轉個圈圈，搬過一個木矮凳，坐到煤球爐邊，搓著凍紅的小手，伸長脖子，瞪大眼晴期待著。

外婆在鍋裡刷一點油，拿起年糕順著鐵鍋的斜坡滑下去，年糕在熱鍋裡漸漸由白變黃，時而還鼓起幾個小泡泡。外婆給年糕翻個身，煎至另一面也金黃了，隨即取一雙筷子插進去順勢舉起來。白仙子柔柔地閃著金光，外婆蹲下身子，把它遞到我手中，我舉著剛出鍋的年糕片呼呼地吹，吹動外婆花白的鬢髮。外婆在小碟中撒細細的砂糖，我小心地蘸一蘸，在口中化成糯嘰嘰的甜蜜。

時間像九溪的澗水，叮叮咚咚敲打著腳下的鵝卵石，濺起水花點點，向前流淌。外婆的溫柔愛護陪我走過一個個冬季，我從小伢兒長成了大伢兒（大孩子）。白仙子們施展著魔力，變幻出各種形狀、顏色和口味，傳送纏綿的秘密，也訴說著年糕的故事。

春秋戰國時期，伍子胥督造城牆時，預測未來有難，悄悄埋下了用糯米粉煮壓的城磚，它們既是磊城的磚，亦是充饑的食。後來吳國真的遇到災荒，百姓們挖地三尺，靠糯米磚挺了過去。這個故事就像端午 紀念屈原吃粽子一樣，在江南流傳，做年糕和吃年糕的習俗也從此傳承了下來，伍子胥應對艱難困境的智慧，令人敬佩。(上)