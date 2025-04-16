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我的家鄉在廣東台山鄉下一個名叫吉昌里的偏僻小村，依山傍水，風景怡人，但田產卻不怎麼豐盛，因此村裡有很多男人都不耕種，而遠赴海外，到南洋或美國、加拿大 去做生意、賺大錢。

村裡幾十戶人家可以分成兩種，一種是家裡有長輩在海外發了財，回家來造大房子購地，給兒孫成家立業，把田租給附近貧窮的佃戶，自己在家裡收田租，樂享餘年；另一種就是不離家，自己耕田，靠收成養家活口的留守農家，我家就是其中之一。

我的祖父早逝，父親是獨兒，祖母捨不得他離家，父親也很孝順，就留在家裡種袓傳的幾畝薄田過活。我家一共六口人：祖母、父母親、大姐、我和小弟，比起一般農家，我們家雖然不富裕，但也不算貧窮。村裡的人大都過得很節省，父親田裡收成好足以養家，如果歉收，他就去附近的港口做傭工，貼補家用。

我出生的時候，日本 已經占據了大半個中國，但吉昌里非常偏僻，地圖上並沒有，又被大山擋住，且山路崎嶇，只能走路或騎馬，山區又昰游擊隊出沒的大本營，因此日本兵沒有翻山過來偵查，小村得以倖存。

只有一次，一個騎馬的日本大兵迷路，下山撞進村裡，正好碰上在村口祠堂小廟裡燒香拜神的陳阿婆。他不但沒有騷擾，反而下馬同拜，然後又從口袋裡掏出一張皺皺的老婦人相片，說「媽媽」，向陳阿婆鞠了一躬，就上馬走了，再沒回來。村裡人都感謝祖宗保佑，父親常說：「日本兵雖然凶狠，但畢竟也有有人性的人。」

幾代都住在村裡的人，難免都會有些沾親帶故，來往密切，孩子們都一起長大。女孩子文靜，在家幫助母親料理家務，男孩子都被寵壞了，頑皮淘氣，成群結隊製造事端，惹大人麻煩。我從小就很大膽好動，從四、五歲起，就喜歡跟著一群堂叔堂哥，到村子後面的大樹林裡去玩。

大樹林古木參天，面積比學校的操場大上一倍，野草野花遍地都是。我喜歡跟大孩子們學爬樹、摘野果，在草叢裡捉迷藏、抓小蟋蟀；樹林旁邊還有一條清澈見底的小溪，夏天更是孩子們玩水捉魚的「聖地」。我年紀太小，奶奶不放心，常常追來抓我回家，但是我並沒有出過什麼意外，而且日子久了，我不但熟悉了大樹林的一草一木，也學會了不少在林裡找野食的本領。

日本在我六歲那年終於投降，村裡人人都歡迎政府回歸，但新政府忙於整頓內政，根本無暇顧及窮鄉僻壤。勝利後好幾年，村裡都是在村長帶領下自治，並且撐過了一年多的飢荒，而我們這群頑皮的孩子也不再搗亂，盡量幫助大人度過難關。

八歲那年五月，老天接連下了好幾天滂沱大雨，離稻田不遠的小河水漲倒流，把還沒有長熟的稻子都淹了，再沒有收成。村裡有錢人家都「避難」到附近的大城，留守的農民沒有收入，有的帶全家一起去逃荒，有的紛紛到城市裡去打零工，留下的老弱婦孺，只有靠儲下的一點冬糧和自己種的菜苦撐。

但是他們並沒有挨餓，而且時時還有美味又營養野味填補，這些補品就全靠我們小孩子趁著學校因飢荒停課，整天在熟悉的大樹裡「打獵」抓到的。我們都眼明手快，擁有爬高上低的技巧和自製的工具，比如將粗樹枝削成棍子，去打藏在草裡的小青蛇，帶回家做蛇粥，用竹枝和鐵鉤去釣田邊的大田雞回家蒸，用破魚網撈小溪裡的小魚去煮湯，最不濟也會掏鳥巢偷鳥蛋，爬樹摘野果。

我們總是通力合作，誰抓到的獵物就屬於誰，從沒有你爭我奪。如果大家合力捉到野兔或是山雞，就煮一大鍋湯，平均分給各家。

在我們這群孩子和大自然的幫助下，小村終於撐過了荒年。第二年夏天，大地回春，稻田復生，學校重開，逃離的、逃荒的、打工的都陸續回來，重整家園，父親也從打傭工的港口回來種地。人人都很高興，也都誇我們勇敢聰明，做了很多大人都不會的事。我們經過這一年多的磨練，也都長大了很多，不再頑皮胡鬧。