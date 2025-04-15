二○○○年父親身體健康每況愈下，除了高血壓 外，幾乎罹患各種疾病，頻頻出入醫院，母親不辭勞苦地照顧他。為了分擔照顧看護父親的工作，我們便申請外勞到家工作。

首先是一位菲律賓看護，她有經驗但很油條，常與母親言語溝通不良，最終辭退。一年以後請了位印尼 外勞Norin，是名常帶笑臉、五呎三吋、身材苗條的二十多歲姑娘，不但熟悉中文且性情溫順。她在父親住進台大醫院重症監護病房時貼身陪床細心照料，分攤了母親照顧父親以及跟院方聯絡的工作。她對家父無微不至的照顧，不但可以全身抬起來翻身擦身及按摩，也把我們當成是她的家人，總是主動地要求家母教她做菜以討我們歡心。

二○○一年，我前後七次利用學校教課空閒時間，從美國密西西比州回到台北探望父親，因此跟Norin也有接觸。然而不到一年，爸爸便因為敗血症而過世。

Norin為了能繼續留在台灣工作，便積極申請外勞考核以便延期，考評不能太差才能繼續在台灣做事。因為她確實工作認真負責，所以家妹給她最高的考評。同時妹妹與她還參加台北市模範外勞徵文比賽，得了第二名，Norin則得到一個獎杯，她們還跟當時的市長馬英九 合影。

贏得最佳外勞頭銜後，雖然Norin的申請被批准，然而她的工作境遇並不是一帆風順。後來所遇到的第一個照顧的男人企圖非禮她，因此她告到外勞協會，工作人員上門去協調，卻沒有證據，Norin親自向雇主（被照顧者的兒女）控訴後才掙脫苦海。

她的第二個雇主，是妹妹很要好的電信局同事，經妹妹的極力推薦因而成事。在這位雇主家做滿期約後，在替第三個雇主工作時，雇主的鄰居替她介紹一名從事電腦硬體維護工作的男朋友，撮合了一段姻緣。據我所知，他們的這段婚姻很美滿。

二○一○年，妹妹跟媽媽從美國回台灣時，跟Norin見了面，她與先生在銀翼飯店請媽媽和妹妹吃飯，還陪她倆在台北逛街吃點心。那時她已經在一家SPA養生中心上班，賺得的薪水除了寄錢回去印尼貼補家用，還把一半的薪資交給婆婆。得知她在家裡過著丈夫疼愛、婆婆喜歡的好日子，過了幾年生了一個女兒，到現在這孩子也該有十幾歲了。

如今我住在美國達拉斯，因為健康情形也雇用看護，剛開始時換過將近六、七人，深知優良的看護得之不易，尤其盡忠職守、體貼入微如Norin的如鳳毛麟角。很慶幸我今生見識到這樣一位優良外勞，也深深體會到助人自助的真意。