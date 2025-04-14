「農村是一個廣闊天地，在那裡是可以大有作為的。」這是當年「文化大革命」第一階段混亂結束，而後要把青少年下放到農村及邊遠地區的「最高指示」，這句口號當時在廣州馬路街道隨處可見。

那年是一九六八年的尾段了，由於停學兩年多時間，一下子我從小學五年級徑升上蓬萊路的第五十中學的初中二年級。

說起那個時候術語，稱之謂「復課鬧革命」，也沒什麼專職教師及課程，只是邀請數個老工人在課堂上講點歷史，當然這些老工人的文化水平肯定是不敢恭維了。又或者所謂的「憶苦思甜」教育，記得更甚者還有吃憶苦餐。

清楚記得「憶苦餐」那是用豆腐渣加上一些蘿蔔葉及番薯葉，煮成一些稱為舊社會人們的食物。當時很多同學特別是女生看到都怕怕，但你如不嘗試一下則說你覺悟低，沒階級感情之類，沒法之餘，唯有閉上眼睛才勉強吃下一星半點，當時感覺的確難以下嚥，但應該對腸胃影響不大吧。後來到農村後才發覺，那只是餵豬飼料，不過這已是後話了。

又說回那句「最高指示」吧，前段或許不假，以我們這輩在城市長大的人來說，看的都是馬路樓房、人煙稠密之處，要看廣闊天地，的確要遠離城市才有機會；至於後半句能否「大有作為」，以當時政策及鄉村水平來看，則似乎有點牽強。

由於各種因素，我也無心向學，早早就到了東莞橋頭下鄉務農去了。

剛開始，由於對生活的憧憬及對前途的幻想吧，對村子的感覺頗有點新鮮感。我們住的地方屬村莊東南邊，望遠處是鄰縣惠陽陳崗連著東莞樟木頭的南面大山，而近看村外卻是寬闊的田野，一望無遮擋，現在想來的確令人有點心曠神怡，真個「廣闊天地」也。

這個生產隊人口，連老帶幼有五百七十多人，勞動力約有一百七十左右，但田地甚多，我於元旦前到達，還未完成秋收，據說光水田已有千多畝，平均下來每個勞動力負擔七畝勞作，還未算旱地呢。所以這個生產隊雖然一年到晚沒幾天清閒放假，但勝在糧食充足，除卻交公糧外，每個勞動力每月有七十市斤稻穀配額（每十斤稻穀可碾出六斤八左右白米），老人小孩雖配額少些，但基本糧食無虞。

據村民說，我們來之前，這裡收入算是不錯，每個勞動力每天產值有近一元分紅，還未算供給之糧油糖。但都只是曇花一現，我們到來後看到的卻是每況愈下，原因不外乎「文革風」吹到本地，政治第一、生產第二，造成大家大鍋飯思想，出勤不出力得過且過盛行，造成生產效果不佳所致。

剛來到的勞動，是挑稻穀交公糧往東岸碼頭落船，估算距離約是兩公里左右，村民們男人可能挑多點，而女人肯定少些。我雖然年少，但身高體重比同齡人略為優勝，所以挑重的時候跟隨那些女人，份量少些就算了，而秤重的保管員已提醒，不要太勉強、路途遙遠，所以還記得秤了有七十多斤。

開始倒也沒怎樣感覺，誰料剛出村不久，肩上已感疼痛，兩腿開始無力邁步，經過幾次小休勉強到達運糧船之時，才鬆了一口氣。想起來自己年少筋骨未定，也不習慣，哪挨過這種辛苦，所以接下來也不敢挑多，也管不了別人眼光，別人挑百二，我只敢挑六十而已。但即使這樣，還是被別人甩在後面，村民們走三趟，我只能走兩趟罷了。

生產隊的出勤時間分三段，當時算是農閒，早上七時至九時半，而十時半開始到下午二時，約三時後就到六時半才算完成一天工作。

還有寫上一筆，我們剛從廣州下鄉約個把月，村裡有安排一個炊事員幫我們煮飯，也算生活上的照顧，當然各人後來都要「各顧各」了。

說回早上出勤（開工）根本是沒有早餐一說，所以當第一段收工吃飯之時，早餓得「五體投地」，隨便三、四碗飯瞬間吃完，因喘一口氣很快就會聽到哨子吹響，第二段出勤時間又開始了。

村民們家中或有老人小孩幫忙煮飯，而我們個把月後卻要自己料理一切。記得煮米飯之燃料用的是乾稻草，一個人要不停拱火到煮熟為止，時間緊迫好不狼狽。

說到佐餐卻以「大頭菜」（鹹菜）為主，青菜也甚少，因要走近一小時才能到達墟上購買，而廣州帶回一些鹹魚或「麵豉肥肉」已是奢侈食物了。那個時候年少當長身體，肚內也沒油水，所以飯量極大，幸而生產隊屬糧產區，我們的口糧足夠，基本也不需挨餓。

村民自養一些雞鵝鴨等，也是逢年過節才會享用改善伙食，聽說大多都是拿到墟上售賣，換回醬醋油鹽等物之類，加上他們自留地種上一些蔬菜，食物方面肯定比我們豐富一點。

當幾天後公糧交付完成之際，立刻又要甘蔗收成季節，甘蔗的收成也要上交到好像是惠州糖廠，而部分則留作自己生產隊土法製成糖砂（含水分的糖）分予大家。每個人可分到六十市斤，如家庭人口眾多，則需幾口大瓦缸盛載，據村民說這是生活中不可或缺的營養，因每年夏天農耕工作付出體能消耗太大，光有糧食，沒有充足的糖分補充，身體吃不消吧。

另外花生收成，當上交到墟上的糧管所，也會按分成取回部分花生油。記得我們第一年剛到之時，每人都有兩斤左右食油分配，第二年就遞減一半，兩年後則影子都沒有了。