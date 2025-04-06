一九六一年，我在台灣復興崗政工幹校的三個月專業訓練結束後，被分發到金門某部隊。在等待出發的日子裡，意外收到一封來自金門即將報到的師部來函，希望我提前報到，因為該地的軍中補習班欠缺化學和生物教官，因我學的是化工，決定聘請我當教官。

父親聞之嚴肅不語，母親也許是因為想起鄰居金家老大陣亡於八二三砲戰，另外錢家老二也在那場戰中斷了一條腿，於是大聲堅絕反對。由於我行將去到那眾人都畏懼的前線，她日日暗自掉淚，最後我當然順從父母，按照原定的日期才去。

軍隊為了提升官兵素質，創辦軍中補習班，金門區僅一間，上課的時間都是安排在沒砲彈飛來的雙號日子晚上，校址就在我師的小徑旁邊瓊林國民小學，我擔任高一生物和高二化學的教官。

上課還不到一個月，補習班發生了一齣鬧劇，高中部一位教英文的預官突然辭職不幹了，因此教席懸缺，原因出在一位難以鎮住的青年軍出身的士官。當消息傳到我耳朵，我立即向班主任請纓。他知道我的底子，於是很含蓄地說，此君乃台北某名牌國立大學文學院某系畢業生，為什麼那麼沒耐性，只為了一個學員在課堂上向他不停地發問，就負氣拍拍屁股走人，真教人匪夷所思。

接著他又唉了一聲，我一聽就明白，他沒把我放在眼裡，因為我的牌子不響亮。不過，他突然又換了一副面孔，笑嘻嘻地稱讚我有勇氣，精神可嘉。其實我了然於心，他是出於無奈，勉強讓我濫竽充數。

六十多個年頭過去，記憶至今猶新。當我跨進教室時，那位自負的班長脫口一聲口令：「立正（全體挺胸），教官好。」我點了點頭，接著就滿口英語。幾分鐘後，仍是用英語要他們一個個以英語自我介紹，原本還能聽到堂下微微的竊竊私語，忽然間鴉雀無聲了。我估計他們是聽不懂，因為個個呆呆地伸著脖子，但我仍故意持續口若懸河。該班長終因受不了而舉手道：「教官，我們聽不懂，請用國語，好嗎？」

我於是在黑板上邊寫邊念Autobiography，然後才改回到國語，要他們用英文寫篇自傳，這也是我給那個自命不凡的班長第二個當頭棒喝。這回除了他還能勉勉強強寫了錯誤連連的一個小段，剩餘的二十幾位軍士官都是白卷。

我原來是站在講台上的，後來走下去拉張椅子坐在他們面前，接著冷冷地說：「從今起，拋開書本，從ABC學起。」他們個個沉默不語，這當然是表示沒有異議。但我卻突然想到，這不啻弱者的悲哀，心裡很是不忍，更自責過於傲慢。

從此，我和顏悅色地寓教於樂，以身邊的「魯賓遜漂流記」和「湖濱散記」為教材，挑選些精采有趣的段落，引導他們閱讀，同時也打文法基礎，有時更教他們用英語講話。

一年的預官軍旅生涯快要結束時，部隊突然要換防回台灣。在最後的一堂課中，我要他們寫一篇對這英文課的感言，教我滿意的是，白卷已無，尤其那個讓前任預官頭痛的班長，寫的雖不長，文法錯誤仍有，但是文情並茂。

下課後，他們把我團團圍住問長問短，令我非常感動。分手時，他們又一一和我擁抱，尤其那班長更是激動得眼圈紅紅，並且請求我留下通訊地址。

回到台灣，一周後就退伍，旋即步入社會。除了這段軍旅的甜蜜回憶，另外更有一件令我非常興奮而且欣慰的事情，它竟然發生在我遠離軍旅一年多之後。

有天，接到一封陌生人由台北寄來的信，拆開一看，原來就是金門軍中補習班那位班長寫的，洋洋灑灑一大篇英文，情節感人肺腑，如果把它濃縮成幾句話，那就是：「我崇敬的王教官，謝謝您。我考上了師大英語系，另外，兩位同班同學也成了軍中的翻譯官，尤其班上那個唯一女生，被重用為軍方的英語發言人。」