隨著時間的流逝，我愈來愈想知道近況的一個故人，既不是我的親朋好友，也不是我的同學同事，卻是一個令我印象深刻的人，他就是康老師。

當年到農村後，我就被隊裡選為分配員。別以為分配員是個不起眼的小角色，在我來之前，據說每年隊裡為選分配員都要大戰幾個回合。為啥有這麼激烈的爭論呢？在集體所有制的農村，除了自留地是屬於每家私有的，其他任何物資都是集體的，那怕是一根草。分配員的職責就是與財務隊長一起，錙銖必較地計算每戶人家應得的糧食、蔬菜、稻草秸稈，然後在眾目睽睽之下，掂斤播兩地分配給每戶人家，每一次的分配都是一場身心俱疲的拉鋸戰。

我到村裡以後，隊長提議我當分配員，說我是外來人，沒有人與我沾親帶故，不會有偏心。沒有任何爭議，全票通過。

這天我與會計、財務隊長一起在會計院裡對帳，就聽見一大嗓門，「劉會計」話音未落，人已到跟前。他接著說：「咦，隊長沒在？聽說板橋公社的清河一隊三年前種下的柑桔樹已經掛果了，縣物資公司要與他們簽合同了。我幾年前就建議在山坡上種果樹，你們一直不採納，現在人家走到我們前面了，馬上嘩啦啦票子就到手啦。」這人嘰裡哇啦一通輸出，會計眼睛依然盯著帳本，淡然地說：「康老師來了。」

我抬頭看著康老師，一個精瘦的中年人，穿著一件乾淨的藍色中山服，黝黑清的臉膛，一雙炯炯發光的眼睛，配合他急速的話語，給人一種激情四溢和精力旺盛的感覺。他轉頭看著我：「哦，你就是新來的知青哈，你是城裡來的，懂得多，你說如果農村要擺脫貧困，是不是應該搞多種經營，是不是應該揚長避短？」會計急忙打斷他說：「人家是來接受再教育的，搞不清這些。我們今天必須把帳對出來，有空再說，好不好？」

把帳對完以後，我好奇地問起康老師，兩位隊幹部苦笑著對視了一下說：「就是書讀拐了，有點神經兮兮，一天到晚說些虛頭巴腦的。」

後來從村民口中知道，康老師是個高中畢業生，因家裡太窮，失去了上大學的機會，因為有文化，被推舉當村小的老師。都說是個聰明人，可惜書讀多了，把腦殼讀懵了，說起話來雲山霧罩的，有點不切實際。

後來在不同的場合，我多次見識了康老師的激情和執著。只要遇到人，三句話不到，他就會喋喋不休地講他的設想：「不要在貧瘠的坡上種糧食，不划算，要種樹、種果樹、種草。草木可以固土保水，果子可以賣錢，雜樹可以解決村民的柴火短缺……。」那真的是慷慨激昂，唾沫星子四濺。

我們村一半土地都是那種風化的光禿禿紅石子小山坡，水肥都留不住，小麥長得稀稀拉拉，紅薯個頭小，產量低，糧食收成大多來源於平壩的田土。我們村的道路上乾淨得沒有一片紙屑，各家院子裡看不見一根草枝，都被撿拾得乾乾淨淨。因為柴火非常緊俏，所以村民們才會在分稻草秸稈時，也要緊盯著秤星是否準確。

農民們基本跟不上他的思路，反駁他說現今糧食都不夠吃，還用坡地種樹，肚皮就更癟了。有的說農民的本分就是種地，不要去幹那些竹籃打水、水中撈月的事。康老師耐心地解釋，坡上的糧食不種了，就可以把勞力、肥水全部投入到平壩的土地，增加產量，幾年以後，果子賣錢了，可以用錢買糧食，還拿清河一隊的成功來證明。

隊幹部說他不當家不知柴米貴，所有的生產計畫都是公社發下來的，生產隊是沒有權力更改的。再說如果真的要種樹，買果樹苗、請技術員都要錢，生產隊窮得叮噹響，哪有錢？康老師急切地說，就是因為窮才要思變吶，只要咬咬牙，挺幾年，後面的日子就好過了。

他跟青年人聊，跟我們知青聊，希望年輕人能支持他。他在社員大會上大聲疾呼，對村民們的麻木痛心疾首，他也到公社找領導，找下隊幹部磨，希望他們網開一面。他的這些努力除了給他自己換來「怪人、腦殼有病、吃多了沒地方消食」等負面效應外，沒有打動任何人。

我是真心佩服他的勇氣，在當時那個整天割資本主義尾巴的年代，敢於不合時宜地想幫村民們致富，就像那個要與風車大戰的唐吉軻德。也佩服他的思考和遠見，如果不是對鄉梓深切的熱愛和對貧窮村民的真心憐憫，他又何必犧牲自己的時間和精力，逢人宣講，四處遊說，最終成為被嘲笑的小丑。

胡溫當政時，鼓勵退耕還林，許多以前廣種薄收的小山坡，都變得鬱鬱蔥蔥綠意盎然，康老師的夢想得以實現，我想他一定會額手稱慶吧。這兩年，現政府又推出退林還耕，康老師又該怎樣的百感交集。