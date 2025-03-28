北京西單北大街曾經有一條「武功衛胡同」，如今文化意義的武功衛胡同已歷萬劫而不復。現在她毫無名分地偏蟄北京西單現代化大商圈一隅，恐怕記得「武功衛」的人已寥寥。而於我，她從沒有拆掉，她留著我不識愁的少年時光，銘刻著我驟然痛失母親的至悲記憶。

一九五三年初，正當英年的父親撇下老母、嬌妻和五個孩子，百般不捨地撒手人寰，新寡的母親只得含悲飲淚，和婆母共同撐起破碎的家。多虧親戚傅孃孃援手，騰出門房和半間小屋讓我們暫時棲身，以後又在自家住房中讓出兩間給我們住，一家人算是安頓下來。

母親性格溫婉隨和，早年就學於美術專科學校，擅長丹青書法，憑借這一技之長，被祖父世交推薦到「科協」任書記員職，為多些收入，她晚上幫人抄寫稿件。只有十六歲的大姊去做話務員，掙微薄工資補貼家用。奶奶命運多舛，又遭老年喪子之大慟，但她性格堅毅，挺起腰桿與兒媳相濡以沫，共同撐起這個家。

我是個不懂事的晚熟孩子，雖已經十一歲，卻似乎沒感覺到家裡籠罩著愁雲慘霧，也許是因為大人們刻意營造不傷害孩子的家庭氛圍吧。如今我已一皓首老嫗，仰望蒼穹，遙盼命運多舛的父母和祖父母天堂安順。回憶過往不願再敘說苦難，卻經常和兒孫輩提起憶起我少年不識愁滋味的時光，和他們講我們和傅孃孃的獨子朝朝一起玩鬧的趣事。

武功衛五號是個前後兩進的四合院，後院是我們的「地盤」。院裡丁香樹、棗樹、夾竹桃和不知名的草花我已印象模糊，卻對三間大北屋窗外兩側老紫籐記憶猶深：粗細不一的籐條從木架兩邊相向攀爬，盤虯成一個個半圓狀，深淺不一的葉子簇擁出一片綠蔭。溽暑盛夏，我們分坐籐條兩邊形成的「圈椅」盪「鞦韆」，享受想像中的「架空臨淵」意境。有時會胡謅「鬼故事」自娛自樂。

院子裡有一種爬蔓草花，葉子背面毛絨絨的，有黏性，摘下幾片做「獎牌」，作為給遊戲中取勝者的獎勵。記得他們家的幫傭最討厭我們這行為，因為這種葉子貼上衣服很難清洗乾淨，給她平添不少麻煩。

初春時節我們會在狹小空地種些絲瓜、玉米之類，下種之後除了澆水並不刻意管理，待到夏秋之際多少也有所斬獲，雖收穫不豐卻讓我們小有成就感。

我們也曾走出家門去玩，印象最深的是徒步「窮遊」北海公園：我們穿過橫兩條胡同，右拐直行太僕寺街，走到一條很寬很安靜大街「府右街」，然後「兵分兩路」，分走馬路兩邊計數我們稱之為「對蝦」的情侶，會合後加在一起取樂。那時小孩兒認為一對年輕男女並肩溜達就是「流氓行為」。其實我們也為在無聊又辛苦的路上找點刺激驅散疲憊。

三人走到文津街會合，再往前走就開始惴惴不安，因為過國家圖書館就快到北海了，不免開始擔心逃票的難關。我們沒錢買票了，只能趁管理人員不備溜進去，他們似乎並不注意小孩，所以每次都順利過關。我們沒有賞花遊景雅興，喜歡在遊人稀少雜草蔓生的地方尋尋覓覓，抓螞蚱，刮了扁兒之類昆蟲。

最冒險的活動是潛到湖邊抓小青蛙，牠們成群地活蹦亂跳在水草叢和岸邊，很容易就能抓到幾隻。朝朝把牠們用青草裹起來扎在襯衣裡，雖然身揣「贓物」，他倒顯得比較篤定。其實我們幹了壞事，不免心生忐忑，雖然故作坦然樣走出園門，但直到過了團城驚魂甫定，才敢檢視所獲是否安在。其實把小青蛙拿回家後，我們就不管牠們了，任由牠們自生自滅，很快不知所蹤。

我們比較有藝術含量的活動，是表演「小人戲」，請大人做觀眾。朝朝身兼數職，集策畫、導演於一身：拿出家裡床單做幕布，搬出高腳茶几做舞台。另外兩人合作扮「小人」：一人從幕布中間伸出頭和胳膊，胳膊當腿，套一雙小鞋當腳，撐在茶几上；另一人從她肩膀伸出胳膊，權當她的胳膊。未曾想有一次我們演出闖禍了：不小心蹬翻茶几，大理石桌面摔成兩半，我們嚇壞了，從此再也不敢演了。

我們的活動範圍，偶爾會擴大到出武功衛胡同，走到不遠的長安街，再往西走到郊區。記得我們和一個表妹去過現在修建起玉淵潭公園和釣魚台 國賓館的一片農地，我們看到大片盛開的紫色花，幾個女孩立刻飛奔而去採花，還沒折下幾枝，就聽到一個壯漢粗聲大氣叫罵著驅趕我們。原來這是一片蠶豆菜地，不是野花。那次我們受到驚嚇後，再不敢去遠處玩，還是把活動範圍限制在武功衛五號院內。

不覺時光潺潺流失，少年時代以我上中學為節點結束了；我們各自交結新朋友，參加新活動，但是，我想只要大限未到，我們都不會忘記武功衛五號。