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故鄉情故鄉事

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「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」這是詩仙李白在我老家作的詩。「白帝城」隸屬「夔府」，是劉備托孤諸葛亮的地方，唐太宗為彰顯諸葛先生之「奉公守節」特賜名「奉節」，直到現在未變。然而孤陋寡聞的我，到了中學都未曾聽說有誰知道，心想顯然是名不見經傳的小地方。

大學時代去同學家，祝老伯寒暄問到：「你府上是哪兒？」我說了，祝伯椄著說道：「我去過你老家。」可真嚇我一大跳，說道：「真的嗎？」這是我第一次聽到故鄉的事。原來祝伯是陸軍的工程師，抗戰時期，長江已被日寇占領，海軍艦艇毫無保障，只能將艦砲拆除，搬到岸上當砲台，祝伯就是負責到奉節安裝大砲作業，保衛長江三峽。

祝伯說道奉節是個長江邊的小城市，當年百姓生活貧苦但很善良，將白米飯招待軍人而自己吃糙米飯，更是拒絕接受國軍餐費，可見一班。得知此事，心中非常開心，對鄉親義行引以為榮。

到了美國定居舊金山灣區，結識了共和黨大老祖教授夫婦，閒聊中祖夫人說：「我在你老家讀過中學。」原來祖夫人的父親是國軍官員駐軍奉節，就全家搬來逃難暫居。日後，每次祖先生見到我就說：「又見到老鄉了。」雖是句問候語，但也成為一件美談。

近年來大陸改革開放進步神速，我於內子也退休後，安排了尋根之旅。我們搭乘長江三峽的郵輪前訪故鄉，在重慶上船已是夜晚，山城的燈光秀令人驚豔，香辣的川菜更是令人垂涎三尺。郵輪往下游過了萬縣就是奉節了，縣城在長江的右岸，城區不大，是四級城市，老劉家的祖屋、祖產、祖墳、祠堂都已沉沒在一百七十五公尺的水底，就算是為國家重大工程「三峽大壩」奉獻的一點心意吧。

郵輪停泊在江左的白帝城，到底是觀光勝地，爬上坡堤搭乘扶梯到了平地，一座古城門聳立在岸邊，還是原有的奉節老城門，顯然是由低處遷移上來的，沒有城牆顯得有點孤單。

白帝城是所古建築，充滿古今文人騷客留下詩詞篇篇，另有劉備托孤諸葛亮的劇本人物布景，無藝術性可言，非常商業化。後院有碑林兩處，集合多家作品的石刻，高祖玉章公在福建出任知州退休後，回到故鄉，也有懷思好友瘦竹和尚的祭文石碑在列，另有唐朝劉禹錫大詩人的專園，除他的詩作太多外，也還在此地任職太守。

白帝城位處江邊，一旁又是高山峻嶺，所餘腹地甚小，非常懷疑蜀漢劉備如何駐軍於此，只能怪自己歷史讀得不夠，白替古人擔憂。

攤販出售當地水果，一種暗紅色的橘子叫「臍橙」，肉甜汁多非常好吃。鄰近的一小山坡上，剛好可以鳥瞰長江和瞿塘峽的入口，浩浩蕩蕩的長江水在高聳入雲霄的峽谷遊走，壯麗極了，難怪人們說到「夔峽天下雄」的讚譽。遍覽美景，也完成了尋根的宿願，老天待我不薄啊。故鄉，何日再見。

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