移民美國的奇特經歷(下)

按照約定，兒子從紐約飛抵香港之後，我們三人同乘一個航班赴美。兒子的機票 早已訂好，只等著我和老伴的簽證 過關，由於不可預測的變故，我和老伴簽證拉開了巨大的時間差。老伴的簽證一路上磕磕絆絆，又驚又有喜，跨過一條溝，又過一道坎，既有荊棘擋道，又有鮮花迎來……。簽證過了關，機票已訂妥，老伴如願以償。

世間的事哪有一帆風順，我的簽證路撲朔迷離，兒子為此心急如焚。重新申請吧，又一次一次被拒。

正在焦頭爛額之際，我忽然想起領事館交給我的那張紙和囑咐的話，火速給兒子打了電話，一語驚醒夢中人。兒子把那張打了紅勾的英文翻譯成中文是「補充材料交給中信銀行，由中信銀行轉交給廣州美國領事館。」

這時候，離飛機起飛僅剩二十天。

我把補充材料包括兒子的改名法律文件一併交給中信銀行，一名小青年接過看了看，一眼就發現了補充材料中的錯誤之處。我真佩服他的火眼金睛，他發現的錯誤之處，正是我面簽信中要求的一個重要號碼呀！他熱心地打印了一張表格，幫我作了修正。我與他素不相識，他卻如此仗義，感激之情溢於言表。

經過十五個工作日，領事館給我寄來了沉甸甸的郵件，隱隱約約感覺到它的神秘。這一次，我敢斷定裡面有我的赴美簽證。其實，夢已成真。

一架滿載七百多旅客的「空中巴士」，以大度無私的胸懷給我留下了這次航班的最後一個座位。承蒙航空公司協調，我們一家三口緊緊依偎在一起。感謝你啊！國泰航空。

飛機翱翔在萬里雲天，黎明時分，降落在紐約甘迺迪國際機場。

過海關的時候，我瞄了一眼窗口，裡面坐著一名亞裔官員，心裡想：好像是個華人？倏忽間，兒子把三個人的護照 遞了進去，官員一頁一頁翻著，又一本一本掃描之後，把護照摞在一起，用中國話問道：「什麼時候開始辦的？」兒子愣了一下，回答：「三年，三年多了。」那個官員站了起來，溫婉地說了一句：「跟我來。」穿過走廊，來到一辦公室前，指著一個角落說：「把行李放在那裡就好。」

這不是人們常說的「黑屋子」吧？我心裡嘀咕。屋子裡有兩個工作人員，坐在不同位置的桌子邊操作電腦。官員轉身對兒子說：「把你們的固定住址確認一下，辦綠卡要用。」隨手把幾本護照交給正在工作的一個人。

虛驚一場，我們都偷偷地笑了。

走出機場，我仰望星空，無限感慨，冥冥之中彷彿有一隻巨大的手在指引我們。感謝命運，感謝上帝，感謝美國。(下)