三國人物關羽的傳說故事很多，很多地方供奉著他的神像，有一幅對聯稱他為：「義存漢家三分鼎，志在春秋一部書。」這幅對聯對關羽的評價很高，其中提到了義、春秋和一部書。關羽的「義」人人皆知，而「春秋」和「一部書」又是怎麼回事呢？

喜歡旅遊的遊客一定注意到，在中國，只有兩座「林」。一是洛陽的「關林」，是武聖人關羽的墓園和廟宇的合稱；另一個是山東曲阜的「孔林」，是文聖人孔子及其後裔的墓地。只有這兩處「林」，再無第三個，這是為何？

原來在中國古代，人死後埋葬之地的稱謂是有規矩的，不能亂叫。平民百姓只能是「墳」，如吳家墳、李家墳等等；王侯將相為「塚」或為「墓」，如霍去病墓、永泰公主墓、章懷太子墓等；帝王則為「陵」，如北京的十三陵、陝西的昭陵、乾陵等；而只有聖人的死後埋葬之地，才能稱之為「林」。

中國的聖人只有兩位，一文一武，即文聖人孔子和武聖人關羽。所以，在中國只有兩個「林」。

對文聖人沒有爭議，孔子的地位無人敢與之爭鋒。而對於武聖人卻有不同的說法，有的說是兩位，也有的說是三位；列入其中的人選也不同，有姜太公、孫武、岳飛……等等不一，但這些「聖人」死後的埋葬之地，被後世命名為「林」的，只有「孔林」與「關林」兩座。故此，孔子、關羽被稱為文、武二聖的說法比較靠譜。

關羽的故事比較奇特，他「漢封侯、宋封王、明封帝、清封聖」，死後被追封的級別愈來愈高，最高稱號是乾隆皇帝追封的二十四個字的封號，百姓簡稱為「關聖大帝」。民間一度有大量的「關帝廟」，數量似乎超過了孔廟。

清朝時，關羽被封為聖人那是有用意的，無非是籠絡漢族知識分子，希望百姓像關羽那樣忠於清廷。但清朝皇帝也曾在關羽、岳飛之間搖擺猶豫過，因岳飛是「抗金」英雄，而「金」又似乎是滿清王朝的祖先，有些嫌疑，最後才確定關羽為「武聖人」。

既然是聖人了，就要超凡脫俗，關羽的形象就要改變，就不能再親自扛著大刀了吧，於是出現了「關羽夜讀春秋圖」。只見關羽坐在中間的椅子上，一手捋髯，另一隻手捧「春秋」而讀，身後立著兩人，左邊是關平手捧象徵地位的大印，右邊是周倉手持象徵至高武功的大刀。你看，關羽的大印、大刀都讓別人拿著，他自己卻捧著「春秋」在讀，這個「範兒」夠足吧？

從此，「關羽夜讀春秋圖」就成了供奉關羽的最高級別形象，在清朝和民國時廣為周知。孔夫子是山東人，相傳是「春秋」的作者；關羽是山西人，是「春秋」的讀者，因此有一聯甚好：「山別東西，前夫子，後夫子；聖分文武，著春秋，讀春秋。」意指中國歷史上兩位夫子聖人，以一部「春秋」相聯。

當然也有人說，關羽並不喜歡讀「春秋」，依據是陳壽所做的「三國志」，書中說關羽喜讀「左傳」，這是只知其一不知其二了。「左傳」是「春秋三傳」之一，即「左氏春秋」，這是左丘明對「春秋」的解讀。關羽喜讀「左傳」與喜讀「春秋」本質上是一致的，「關羽夜讀春秋圖」是不錯的。

但這些年來有件怪事情，走遍中華各地，見過不少關公像，都是關羽本人挺身而立、手持大刀的樣子，那一部「春秋」之書卻不見了。雖然被塑造得虎虎雄威，殊不知大大降低關羽的身分，千古聖人成了一介武夫。

面對那些志得意滿的老闆，我心中總不免暗暗發笑。且不論關羽本人在歷史上的真實形象，也不細究他到底是不是喜歡讀「春秋」，既然你信仰他、供奉他，就應該按照他的最高形象來供奉，怎可隨便造次？這也是假「國學」之貌來掩飾自己的蒼白罷了。

這些歷史由來漸行漸遠，被人遺忘更是常見。某年我在青島嶗山景區一個道觀裡，見到了關公「右手捋髯、左手捧書」的坐像，雖然身後沒有關平周倉的塑像，但也還符合「夜讀春秋」的基本要旨。遂詢問當地陪同的「金牌導遊」：「你知道關公手裡拿的什麼書嗎？」那「金牌」答不上來倒也罷了，沒想到竟引起一旁眾人哄堂大笑。眾人不是笑導遊不知道這個典故，而是笑我提的問題可笑，他們以為我故意和導遊開玩笑，還一個勁兒說我「真幽默」。我搖頭感慨不已。

我也知道，關羽絕不是什麼「聖人」，反而一身毛病。由於他的驕傲自大，幾乎毀了蜀漢的大業，自「大意失荊州」之後，蜀漢開始走下坡路，劉備客死白帝城，失去了「框扶漢室、一統天下」的機會。

歷史文化的形成自有其脈絡，不可不問個清楚就燒香叩拜。在如此紛紛攘攘之下，我倒以為，不如靜靜地讀些書吧，如一位我欣賞的人所說：「如果你半夜醒來發現自己很久沒有讀書，而且沒有任何負罪感的話，你就必須知道，你已經墮落了。」