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雞蛋漲價憶養雞

王自勉
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圖/123RF
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禽流感影響，前段時期美國的母雞大量死亡，導致雞蛋產量大幅減少，超市的雞蛋價格由一年前每打兩美元左右，猛漲到五美元甚至更貴。每次看到雞蛋價格又漲了，我就會想，自家陽台空著也是空著，何不搭個小棚子，養幾隻母雞，每天收幾個雞蛋，就不必擔心超市的雞蛋漲價了。當然這不過是胡思亂想，生活在紐約市區，哪能允許私人養雞？不過由此卻勾起了半個世紀前的養雞回憶。

文革期間偉大領袖一聲令下，大學畢業生必須接受「再教育」，我來到江蘇濱海一家小工廠，住在平房宿舍裡，前面有大片空地可以養雞。當時工資低，養雞顯得很重要：公雞養來吃肉，母雞養來下蛋。我雖然接受工人的「再教育」，然而比起養雞來，工人卻不如我，究其原因，他們是土法養雞，我則是科學養雞。

科學養雞第一招，是買優良雞雛。春天時工人們從上門兜售的雞販子處買雞雛，而我家則是到獸醫站買優良品種的雞雛。用現在的流行話來講，我們在起跑線上就已經贏了。

第二招是為雞雛保溫。剛孵出的雞雛很嬌嫩，我們把雞雛放在草窩裡，裡面放個紅布包著的小電燈泡，二十四小時保溫。春天天氣多變，寒流一來，工人們的雞雛死掉不少，而我們的雞雛則大多平安。

第三招是打防疫針。小雞長到三、四兩重時，妻子把牠們送到獸醫站打防疫針。那一帶每年都發生雞瘟，工人們的雞遭遇滅頂之災，而我們的小雞則無恙。

第四招是補充礦物質。小雞長到半斤左右，開始快速長骨架。我找來碳酸鈣、碳酸鎂等試劑，按比例拌在雞飼料中，以補充鈣、鎂等微量元素。

科學養雞第五招，是補充蛋白質。小雞骨架子長好後，開始快速長肌肉，此時最需要補充豐富的蛋白質，工人們仍是給雞餵米糠和碎青菜，營養根本不夠。

然而那時連人都缺肉吃，拿什麼蛋白質來餵雞？某日我發現廠門口的高壓水銀路燈下，有不少螻蛄（當地稱土狗子）見光聚集，這不是上好的動物蛋白嗎？於是我帶著女兒去捉，一小時捉了上百隻，裝滿一大瓶。第二天早上把瓶子倒過來，螻蛄四散逃命，雞兒們緊追不捨，片刻後每隻雞的嗉囊都鼓鼓囊囊的。此後我每晚都去捉螻蛄，既為雞兒補充蛋白質，又消滅害蟲，一舉兩得。

就這樣，我家的雞死亡率低、母雞下蛋既早又多，特別是有隻蘆花雞，經常下雙黃蛋。第二年再養小雞時，工人們紛紛來取經。妻子找來雞瘟疫苗給他們的雞注射，我則把自配的營養粉貢獻出來，工人們皆大歡喜，誇我們懂得養雞。

儘管如此，我還是在內心感到悲涼：養雞豈是我的本願？在大學裡學的生物學、生理學和生物化學，竟只能用來養幾隻雞。我又何嘗願意花費大好時光，滿地捉土狗子？所幸文革終於結束，盼到招考研究生，我才得以從事科學研究。時至今日，半世紀前養雞的點點滴滴和那隻蘆花雞，還偶爾在眼前浮現。

從記憶回到現實，既然不可能在陽台養雞，那就只能等待蛋價下降。從蛋孵出小雞再長為成雞，大約要十八到二十周，這意味著還有將近半年的空窗期，雞蛋產量才能增加，從而使價格下降。也就是說，我們消費者還是不得不耐心等待。

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