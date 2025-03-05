三十一年前我在台灣舉辦一場攝影展，主題內容竟是加拿大 ，這是多麼不自量力的行動啊！當時我移民 加拿大也還沒有幾年，即使喜歡旅遊、抵加後到處亂闖亂逛，足跡頂多也只一、兩百公里半徑圈，如今回想，不禁汗涔涔。

那場展出命名「楓情．風情」，如果光這四字也還可以矇混一下，偏偏畫蛇添足，主標之外還加了副標題：「邱傑、邱郁萍加拿大系列報導攝影聯展」。我與次女雙人合展是事實，萬不該的是加拿大系列報導攝影這一串吹牛過度的廢話，但老實說我只是單純的不知天高地厚，並非存心誇大。時光匆匆過了三十一個年頭，在加拿大的行動圈擴大不小，領略了許多加拿大的人文、自然，即使現在再辦展，也斷斷不敢以此為標題了。

回想辦展之時，因為初履這個全然陌生的國度而日日驚喜、時時驚豔。那時我們是全家一起移民的，長女、么女及兒子一來，便打定主意在這兒好好讀書，站穩腳步，認真思索就此永久定居下來。相對的是金牛座的次女有她的牛脾氣，她說這個國家玩玩或許可以，要她長住斷無可能，或許當時她在台灣已經提前進入職場，不想再另創生涯計畫吧。這樣心態下，移民初期她算是玩得最開心也最自在的一個，打定的主意正是「痛痛快快玩到膩就回台灣」。

而在同一時間，我在台灣仍置身職場之中，計畫是滿五十歲便自請退休，一退休即正式前往楓葉王國定居、終老。雖然退休金 無多，我自認全家省省的也過得去，何況我還能賣畫和寫小說賺版稅。就這樣的大量旅遊和拍照，搭起了我和次女辦起雙人展的機緣。

展場決定在台灣桃園縣立文化中心，展期敲定一九九四年八月二日至八月七日。從一份老舊的請柬中我也感到不解，辛辛苦苦籌畫一場展，為何只展出短短六天就下檔呢？在我數十年來舉辦過的另外五十一場次藝術個展中，再不曾有過如此短展期之展了，原因何在已不可考。

雖然展期奇短，但不久之後，我們父女以展出作品另外出了一本名叫「雪畫」的圖文書，全書彩印，受到許多人喜愛，這倒是相當程度彌補了展期不長的遺憾。我也得以不時從這本書中回顧展出內容，重回三十一年前加拿大時光。

當年攝影作品中，除了野生動物、野花野草沒有變形變貌，許多街道、建築物也維持原來的樣貌而風華依舊（見圖），做為邀請卡背景的卡薩羅馬古堡（Casa Loma）英姿依舊。只是城市、社區路樹變得更高大壯碩，街道的天際線冒出許多高樓大廈，見證了時光悄悄飛逝的軌跡。拿來今昔對照，憑添無限趣味。

在漫長的記者生涯中，我拍照時始終留下底片不丟棄，改用數位攝影後也不亂刪檔案，這使我保留了非常多舊照片，許多拍攝年代都已逾五十年，加拿大的街景、建築或許變化不算太大，台灣五十年來則正逢城市、鄉村地景地貌滔天遽變時期，五十年照片真已可稱為老照片了。但是畢竟自己年歲已不小，玩心不再，不大可能再辦一個加拿大或是台灣的攝影展了。