一九六八年十一月，我和其他同學一起被分配到九十中學上初中，剛到中學，我就被班主任任命為排長。那年的中學均走部隊編制，被畫分為營、連、排、班，排長也就是現在的班長。升入中學前，我們體育館小學一帶的居民資本家、地主、富農、資方代理人、工程師、領導幹部等子女居多，故家庭出身便成為選拔班幹部的唯一標準。由於我的出身為普通家庭，再加上我初中時已身高一點六八米，故老師鬼使神差地讓我當了排長。

其實我心虛得很。在一九六六年文革即將開始的一個伸手不見五指的晚上，我看到兩個舅舅和兩個阿姨鬼鬼祟祟地進了我家，然後在裡屋竊竊私語，我很好奇，於是便先推開個門縫，然後悄悄進去。

我聽到他們正在討論去河北省響水溝如何修改成分的事，這才得知我老爺原本是地主，由於一九四九年前因抽大菸陸續將土地全部賣光，然後帶著全家人逃離天津，所以逃離了各種厄運。可村裡人是不會忘記爺爺家庭出身的，於是文革中如驚弓之鳥的舅舅、姨們便策畫著如何「銷贓滅跡」。

當他們的眼光齊刷刷地望向我時，嚇得我雙腿開始微微顫抖。我媽急忙問：「你都聽到什麼？」我連連搖頭。我四姨說：「我們在說別人的事，你可千萬別告訴別人。」我慌忙答：「我什麼都沒聽見。」退出門後的第一時間，我曾想明天上學後趕緊將這事告訴班主任，可又一想，那我也成狗崽子了。

不久後，我又得知我爺爺是泰安腳下襪子街木器廠的小資本家，大伯是國民黨 官員，後拒絕去台灣，留在了國內，可一直被貶到工廠工人，文革中被批鬥死。因此，我雖然當了排長，但內心深處卻總是忐忑不安。

開學第三天，班主任又向全班人宣布，我再次被任命為基幹連排長。頓時，一些鄙視、漠視、奇怪的目光紛紛向我射來，有小學時的大隊長李同學、顧同學，有原來的中隊長，他們都不明白我這個以前僅僅是中隊委的，怎麼一下子變成排長和基幹連排長了？他們不明白，那是將家庭出身作為選拔標準所產生的結果呀。

當基幹連排長的「好處」是，每天不用上課了，當然那時的課程是學毛語錄、大批判；還有，可以在一間大教室改成宿舍的上下舖睡覺。基幹連幾乎每天半夜都會排著隊、跑著步，高呼「千萬不要忘記階級鬥爭」、「革命無罪造反有理」之類的革命口號去「掏窩」、去批鬥牛鬼蛇神。

第一次「掏窩」，是在濱江道的一個低矮的平房裡。我們四十多位基幹連成員被分成十組，每組四人分別被帶到附近幾個居委會。居委會先簡明扼要地向我們布置任務說：「據革命群眾舉報，某街道某胡同某某號，有一流氓團夥需連鍋端，你們就跟著帶隊人一起將流氓們帶回居委會即可。你們一定要將人盯緊盯死，不能讓他們跑掉，這是黨和人民交給你們的艱鉅任務，一定要保證完成。」我們連忙跟在帶隊人後面，衝向各個「窩點」。

當帶隊人敲響了濱江道那個低矮的平房時，躍入我們眼簾的，在一個被分為上下兩層的大炕上，竟擠著十幾個赤身裸體的少男少女。我們這些從未見過如此場面的十三、十四歲孩子，頓時嚇得不知所措，全都閉上了眼睛，然後大家一起跑出屋外。等帶隊人將大炕上的男女用繩子綁住雙手帶出門外後，我們便自動站到外圍，協同帶隊人將那男男女女押往居委會。

最讓我心驚膽顫的，是一次晚上十二點，一名居委會主任讓我將一個手綁著粗繩子、大我一歲、身高一點七六米的男生押送到另一個居委會。那個居委會坐落在一個僻靜處，押送要走半小時路程，路上必須經過一片稻田，路邊沒有一個行人，稻田麥穗被風吹得東搖西蕩沙沙作響。那時雖然我還不懂得什麼叫危險，但穿過那片稻田時，我的確嚇得膽戰心驚，最怕他會逃跑，那我的任務就無法完成了。好在那男生一直走在我前面，直到到達居委會。

其實有幾次我都想退出基幹連，可一想到班主任那麼信任我，而我卻是冒牌的紅五類，我若退出便辜負了他們，便硬著頭皮繼續幹下去。初中第二年，聽說六十一中的兩位基幹連成員也變成流氓，才引起上級領導對此關注，從此，「掏窩」行動終止。