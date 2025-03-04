不久前我找到的一張老照片，那是七十多年前抗戰勝利後，一九四六年元月我在北平翠花胡同寓所的四合院裡，騎著小自行車和小白兔一起的照片（見圖）。

小白兔是爺爺送給我的。那時我和父母剛剛從重慶回來不久，全家都沉浸在抗戰勝利的快樂和喜悅中，不記得是誰拍下了這張我和小白兔的合照。

我家只有父親是屬兔的，現在想起來，小白兔很可能是抗戰末期，祖父因為想念兒子才養的。勝利以後，我們從重慶回來，牠正好成了我的玩伴。

父親身體不好，早在上朝陽大學時就得了肺結核，抗戰中大部分時間一直待在北平爺爺的家中，以養病為名，實際上為國民政府做情報工作。一九三七年七七事變後，中間他也曾參加大學生演劇隊，幾次去江西、安徽宣傳抗日救國的道理。

聽母親說，一九四三年，父親的身分曝露，上峰安排他立刻帶著妻兒離開北平，緊急撤退到陪都重慶。我是在母親的懷抱裡，在車船勞頓之中來到重慶的，對於這段顛簸的旅程，並無深刻印象。

一九四五年八月中，抗戰勝利，我們全家飛回北平，還沒過上幾天安穩日子，父親又奉調天津。正好趕上國共內戰，父親鬱鬱不樂，一九五一年初他就病故了。

那年正好是兔年，一個陰霾的早晨，我跟著母親和叔叔，不知道換乘了幾次電車和汽車，來到天津西頭監獄大門前，站在高高的大牆下面，接收到一蒲包白骨和一張字條，上面寫著父親的臨終遺言「我死後用火……」幾個字。媽媽含著眼淚收下了字條，我和叔叔把白骨塞進一個碩大的青花瓷罐子裡。

還不到三十六周歲的父親靜悄悄地去了。後來聽大人們說：「他為家庭省去了不少麻煩，自己也少受了好多罪。」

長大後才知道，在杭州的祖居裡，父親一輩的堂兄弟姊妹有二十多人，被大時代的波濤沖得七零八落。父親是他們那一輩人中，在鼎革巨變中唯一的殉國者。

我雖然是白兔的子孫，命運卻比父親好了許多。有幸接受了完整的中小學教育，雖然沒能直接進入大學，卻經歷了大陸工廠近二十年的艱苦辛勞，學過徒，出了師，同期還半工半讀完成了夜間大學教育。

改革開放的大潮到來之前，我已做出了自己的貢獻。三十年來有所發明和創造，從一名學徒工成為環境科研所所長，從一個環衛工成為環衛局總工程師。

九○年代初，我告別了多災多難祖國，及時移居美國，做為資深的機械設計工程師，輾轉於矽谷 電腦、激光和半導體晶片公司，發揮了二十多年餘熱。最後所在的光纖公司，要求我多次往返台灣和大陸，把美國的光通訊產品技術和生產工藝轉移到東莞去，退休 以後我得到了安居美國的豐厚回報。我愛美國，也愛中國，更愛中華民國 在台灣。

想來父親吳廷瓚（一九一五-一九五一）應該是中華民國之子，他生在民國初立，伴隨民國成長，捨生忘死投身抗日救國，又在內戰後的國難中以身殉國，他給了我生命。僅以此短文紀念親愛的父親。