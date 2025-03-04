我們的音樂老師吳多芬優雅嫻靜，她的鋼琴演奏響起時，嘰嘰喳喳的女孩子們不由自主地立馬噤聲。那時我們唱的兒童歌曲旋律活潑，動聽抒情，歌詞充滿詩情童心，展現一幅幅祖國美麗壯闊河山和人們勞動的畫面：「我們的田野，美麗的田野……；小鳥在前面帶路，風啊吹著我們，我們像春天一樣……；森林歡迎我們，她讓地上鋪滿鮮花和野草，她讓樹枝對我們快樂地招手……；鮮紅的少先隊旗正向這邊飛快地跑……；伐木工人請出一棵棵大樹去建造樓房礦山和工廠……。」 我們唱著這些歌長大，正如歌詞所描繪「我們帶著七彩夢走向未來」：從荳蔻年華邁向青年時代。 我現在獨自散步時，心裡還哼唱這些歌，回憶著我們的少年時代。

因為我喜歡唱歌，吳多芬先生推薦我進入北京少年宮的布穀鳥合唱團學習聲樂，囑咐我好好跟著指揮老師某先生練習基本功。受先天條件所限，我沒能接受專業訓練，但是唱歌始終是我一生最愛，遵吳先生為恩師。

那時學校設置勞動技能課程。我們每周一次木工課，課堂設在木工房，我們分為若干小組跟師傅學習。我在那裡學裝刨刀、挖榫眼等基本木工技能，課程結束時必須交作業，我的作品是一個小板凳。

又一個新學期，我們到某廠學習電焊，雖然我們只去過幾次，卻也長些見識。我對此記憶深刻源於我差點闖禍：我沒切斷電源就把焊烙鐵放到工具台電線旁邊，多虧身邊監管的師傅及時拿開，才沒有燒斷電線釀成大事故。不知後來停止學習是否與這個意外有關。

學校也不時組織我們參加公益勞動，我們班接到過「撿拾馬糞」的任務。五○年代北京胡同裡有馬車運輸，馬屁股後面掛著「糞袋」，但是難免會有馬糞掉在路上。我們兩人一組抬著荊條筐在胡同穿行，看到馬糞就收拾乾淨送回學校，這個活動雖然有點辛苦，但是很好玩，我們表現都很積極。

實驗中學位於城中心，所以偶爾需要停課完成「政治任務」，那是我樂於參加的。印象最深的，是在西單北大街列隊歡迎印尼 總統蘇加諾，大家在馬路旁列隊等候，我和另外幾個同學被指定站在隊伍前面向貴賓車隊撒花瓣。那是我離毛主席最近的一次，記得毛主席面帶微笑，很佛性的樣子，而蘇加諾緊握短劍，嚴肅緊張有餘。

還有一次活動，讓我癡迷上印度 音樂。那是去學校附近豐盛胡同政協禮堂看印度歌舞團演出，給我們的任務是站在通道中間向入場的演員揮動花束。近距離看到那些演員，我興奮不已，她們漂亮得宛如仙女下凡。

從此我搜集印度歌曲篇子，苦練學唱。記得課後，我經常和春萍同學放學回家一路唱著：「到處流浪......命運讓我奔向遠方。」雖然不解歌詞含義，卻唱得饒有興味。唱興未艾時，我竟過家門而不入，和春萍一直走到巍峨城牆下，穿過宣武門高深的城門洞走到她家，然後她又送我往西單我家方向走，小孩子好像不受時間概念的約束。

留在記憶最深處的地方，是學校的菜園。它靜悄悄偏於校園一隅，我為了尋找一個可以課後與赤霞同學大聲唱歌的所在而與它結緣。菜園不大，只有一個師傅負責種菜，菜地一邊是水泥砌的水池，池邊立著城裡少見的壓水機。

赤霞是印尼僑生，她用渾厚女中音教會我很多或優美多情或俏皮活潑的印尼民歌：梭羅河、星星索、哎呦媽媽……等等。中譯歌詞傳遞出詩情畫意或天真調皮把我們唱醉：「萬重山送我一路遠航，滾滾波濤流向遠方，一直流入海洋……，你的歷史就像一只船，商人們乘船遠航在美麗的河面上。」

我們往往唱得自己感動不已，暮靄已沉，卻意興未闌珊。有時我們脫掉鞋襪坐在池沿上，邊唱歌邊玩水。偶爾我幫種菜師傅壓水澆地，他會給我一個茄子或幾棵青菜帶回家作為犒勞。

高樓大廈是現代校園裡標配，但是大概再難找到開闢在校園裡的菜地。實驗中學的菜園早已壓在巍峨教學樓下面，但是它從未在我心裡消失：那裡有我們少年時的天真浪漫，有世故深處未泯的童心，還有我們少年玩伴的歡歌笑語。

七十年過去了，我的少年同窗都進入耄耋之年，有些竟然先我們走了。實驗中學，我們還有機會再見，和我的初一五班同學一起。(下)