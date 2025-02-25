我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

山裡的張老師

華岩
聽新聞
test
0:00 /0:00

由於工作原因，二○○二年後的五年裡，我常去偏遠貧困山區的小學、中學探望那裡的孩子，為他們送去書籍與文具。那時山區孩子們的生活很苦，而最能打動我的，是那些在條件極為艱苦的環境下，默默無聞、淳樸善良的山區老師們。

那年那天，從國道下車後，我好像一步就邁進了教室，那裡沒有校門，也沒有圍牆。一進教室，我的瞳孔便迅速擴張，眼前黑乎乎得像是走進了一個山洞，擠坐在一起的一年級、二年級學生正瞪大眼睛，困惑地望著我們這些不速之客。他們的臉上沒有笑容，衣衫單薄不整，有的還打著赤腳，就那樣呆呆地望著我們。

站在講台上的，是一位身高一點五六米左右的女老師，她伸出右手，做出一個可愛的動作說：「同學們，讓我們用熱烈的掌聲歡迎來自天津的老師。」於是稀稀疏疏的掌聲散落於整個教室，孩子們的臉上開始露出稚嫩的笑容。

女老師姓張，那年剛滿十六歲，是位中專生，因其爺爺奶奶多病，父母又在深圳打工，她既要照顧爺爺奶奶，又要照看十三歲的妹妹。

我們一行八人被張老師安排到最後一排座位聽課，我這才注意到教室四面土牆上，除了前面那塊釘上去的塗黑木板，竟無其他，四個窗戶全都被土坯堵死了，據說是為了防盜。而怕被盜的，竟是由四根木頭支起的一塊開裂了的破木板搭建的講台，與由十幾條極不規則的木棍裝釘成的課桌，和由長短不齊高低不一的木頭釘成的課椅。還有一個課椅是用兩塊石頭支起，上面搭一小腿粗的木杠，上面坐著六個小屁股。

教室裡沒有電燈，窗戶被堵得無法透光，唯一能透進一點兒光亮的，是房頂上的幾個小窟窿，那是先揭掉兩片瓦，再用石頭壓上一塊塑料布而形成的微光。

張老師梳著一個馬尾辮，她先用二十分鐘給左面的一年級八個孩子講算數，再用二十分鐘為右邊十個孩子講語文。她講課時，左右兩邊的孩子都在聽。偶爾有孩子偷偷在底下玩兒，一旦發現老師的眼睛瞟向他，便立刻老老實實地抬頭聽講。看得出，張老師在孩子們心目中的威信很高，她也非常喜愛自己的工作，尤其是當她提到妹妹也在這所小學上六年級，學習成績始終在班裡排名第一時，笑得很開心。

課間休息時，我看到的是眼前有一堆堆坍塌的土房；遠處是山，山上播種著玉米，有幾株乾枯的玉米在秋風中瑟瑟發抖。在張老師所在教室對面的一個破倉庫裡，我看到了用一人高的土牆隔離成的一間辦公室和兩個教室。

校長笑著對我們說：「張老師是我們學校的優秀教師，她因生活困難，初中沒畢業就輟學到我們學校教書，僅在縣裡進修了三個月就講課。她一個人既教算數、語文，又講音樂、體育，孩子們都很喜歡她。她每天起早貪黑地鑽研業務，進步很快。她家離這兒得走十里山路，月工資為三百塊。」

在以金屬片的一陣撞擊聲中，孩子們紛紛跑回了教室。這一回，張老師先對右邊的孩子講數學，再對左邊的孩子講語文。她朗讀起課文來，聲音抑揚頓挫充滿激情，教孩子識字時耐心悉心，糾正孩子們發音錯誤更是自然親切；講解起算數題時，也是條理清晰、簡明易懂，還不時進行提問。

望著張老師那充滿孩子氣卻又故做成年狀的表情，我是又高興又難過。高興的是她能掙錢養家了，難過的是她還是個該繼續讀書的孩子。

離開學校時，我悄悄塞給她五百塊錢說：「以後我們就是朋友，好嗎？」她望著我手中的錢不知怎樣回答。她也許想拒絕，但此刻她奶奶等著做手術正需要錢，家裡買米、菜、衣服、鞋也都需要錢。可是她想了想，還是將錢退還給我說：「我爸媽在外打工，每月能寄一些錢給我們。謝謝您。」真沒想到她會拒絕。

回津後我還是寄錢給她。收到錢後，她給我寫了一封信，信中除表示感謝外，還告訴了我她的理想與打算。她說等妹妹高中畢業後，她準備到縣城去讀高中，到天津讀大專。而她從來不提生活的艱辛、工作的壓力。

為能為她做些有益的事，我經常寄錢寄書給她，希望她能早日圓自己的大學夢。我們在微信裡也經常談論人生的意義與價值，緊張的工作壓力、拮据的生活負擔，曾一度讓她有了心理障礙，她開始懷疑人生、抱怨命運對她的不公，尤其是當爺爺、奶奶因無錢看病，在半年內相繼離世後，她的心理一度失衡。於是，我便隔兩天為她寫一封信，幫她分析心理障礙的「病灶」，鼓勵她多看心理諮詢方面的書，進行自我心理調節，並邀請她暑假來津進行長談，並為她寄去路費。

終於，二○○八年她妹妹高中畢業，她也利用業餘時間讀完了高中全部課程，並考上天津電視大學。當我與她在天津相見時，我幾乎認不出她來了，她已身高一點六二米，長髮飄飄，一身牛仔，儼然是二十二歲的大姑娘了。她將裝滿紅棗、栗子、花生的塑料袋遞給我，並連聲稱謝。

我問，電大畢業後你怎麼打算？她說，現在一些企業家贊助了她所在學校，學校已經比較正規，有辦公樓、教室、操場、圍牆、課桌椅了，每個班都有班主任與任課教師。她的理想是讓更多的孩子能考上大學，走出大山。可她又說：「現在我爸媽都從深圳回來了，外資大都撤離，他們沒活兒幹了。我想留在城市可找工作很難，也許還得回山裡教書。」她的表情透著萬般無奈與不甘。她不再是那個淳樸的老師了。我不知該對她說些什麼。

微信

上一則

迷路的自由

下一則

養一隻貓

延伸閱讀

天津力推「一刻鐘便民圈」 徒走15分鐘搞定民生需求

天津力推「一刻鐘便民圈」 徒走15分鐘搞定民生需求
Trader Joe’s 年度顧客選擇首獎 辣椒酸橙玉米卷餅片連莊

Trader Joe’s 年度顧客選擇首獎 辣椒酸橙玉米卷餅片連莊
Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首

Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首
玉山10天6山難 玉管處：沒帶裝備、體能不佳別輕易挑戰

玉山10天6山難 玉管處：沒帶裝備、體能不佳別輕易挑戰

熱門新聞

受虐狂（下）

2025-02-17 01:02
老伴燒的紅燒蹄膀。（圖／作者葉元凱提供）

烹飪之道

2025-02-20 01:00
姚嘉為手跡。（圖/廖秀堇提供）

最好的妳——悼至友姚嘉為

2025-02-19 01:01
圖/123RF

天倫失樂記（上）

2025-02-22 01:02
圖/123RF

她的人生修羅場

2025-02-19 01:02

貴人多忘事

2025-02-20 01:00

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標