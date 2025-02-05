光陰荏苒，離開養育我長大的故土八十多年了。人到老年，更加懷舊，悠悠往事耐人回味。祖上留下的百年老屋，粉牆黛瓦，門前小河，古鎮石板鋪的街道，鄉間竹籬茅舍，小橋流水，左鄰右舍淘氣的小夥伴……，童年時代依稀的情景今猶在，睡夢中時光倒流，似乎又重現眼簾。

最令我難忘的是，百年老屋後院的皂莢樹。聽爺爺說，那是清朝咸豐年間先祖手植的，粗大茁壯的樹幹可容兩人合抱，足足有三層樓那麼高，枝繁葉茂，鬱鬱蔥蔥，綠蔭滿園。頂端椏枝上有幾個大大小小的鳥窩，烏鴉、喜鵲、八哥等在樹上棲息，不時放聲歌唱，是鳥兒的極樂世界。喜歡掏鳥蛋、抓雛鳥的小夥伴，心裡癢癢的，可誰敢爬上那滿布皂莢刺的大樹，只好望鳥興嘆。這些長翅膀的兩足小精靈，彷彿知道在此築巢生兒育女，挺安全。

春夏之交，螺螄大量上市季節，我們用皂莢刺挑五香螺螄，送入口中，吃得津津有味。

青少年時代，我進縣城讀中學，課餘結伴外出逛街市，途經橋頭總要向東張望河畔那棵高大的皂莢樹，似為那個年代的城市路標。

可是好景不常，抗日戰爭爆發，日寇侵占本鎮，構築據點駐紮，打破小鎮生活的平靜，家鄉成為淪陷區。淪陷區物資匱乏，火柴、肥皂等日用品成了稀罕之物。

天無絕人之路，老人用火刀（鐵片）敲擊小石塊取火，點燃水菸管過把癮。衣服、被單髒了沒肥皂洗，就將柴草燃燒產生的灶膛灰，倒在竹篾編置的淘籮裡，加些水，濾出灰水供洗滌衣物用。非常時期，能將就則將就。

家裡人將視線投向皂莢樹。秋季樹枝上掛著一條條皂莢，由青綠色漸漸泛黃，最後變成赭色，顯示莢果已成熟。在竹竿頂端綁上鐮刀，將條條皂莢鉤下，收集備用。洗衣時在水盆裡放幾條皂莢，用棒槌敲打後除去皮殼，就出現帶泡沫的滑膩膩如同肥皂水的混濁液，將衣物投入搓洗，其去汙效果不亞於肥皂、洗衣粉。

婦女用皂莢水洗頭，其中含有鹼性化學物質皂素系天然洗滌劑，可以除去髮根和頭皮上黏膩的汙垢，洗後頭髮蓬鬆光潔，還散發芳香。上澡堂洗澡，捎兩條皂莢，將去皮殼留下的粗糙筋絡擦身，可除去身上的汙垢，還止癢，功效勝過絲瓜筋。百姓就這樣因陋就簡湊合，度過那苦難深重的歲月。

這種日子已經一去不復返，如今只有上了年紀的人還留有舊時的記憶。

抗戰勝利前夕，日本 鬼子臨死前猖狂，將這棵百年老樹砍倒，以防新四軍狙擊手夜間藏身茂密的枝葉中，向近在咫尺的據點放冷槍。

上世紀末回故地，那棵皂莢樹和小橋流水不見了，代之以單調的馬路、織布廠、糧站等在此安營紮寨，景物全非，不勝今昔之感。

如今皂莢樹和皂莢已很少見到，早被人們淡忘。有趣的是，皂莢卻受到「老外」青睞，讀報章得知，在高度發達、生活富裕的德國 ，民間興起皂莢熱。

皂莢原是印度 、尼泊爾、非洲農村婦女使用的天然洗滌劑，只因鄉民貧窮，買不起肥皂和洗髮液。十年前，德國有位女旅行家朵麗絲，在印度南部窮鄉僻壤旅行時發現，儘管當地人十分貧窮，身上穿的衣服卻十分乾淨，婦女的頭髮梳洗得發亮，原來這是皂莢的功勞。

在土著婦女建議下，朵麗絲試用皂莢洗衣洗頭，果然效果奇佳，於是她將皂莢引入德國，推而廣之。時下至少有一百萬德國人使用皂莢，其中男士約占三成，不啻為返璞歸真、回歸自然的範例。