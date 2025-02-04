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登岳陽樓記

劉拴虎
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幾乎無人不知，「岳陽樓記」是北宋文學家范仲淹的一篇佳作，情景交融，堪稱千古絕唱，其中的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」更是家喻戶曉，婦孺皆知。而這篇佳作背後的一些故事，卻鮮為人知。

岳陽樓是岳陽古城的西城門，屹立於洞庭湖畔，俯瞰煙波浩渺的八百里洞庭。樓高三層，造型為獨特的盔式樓頂，如古代威猛武士，巍峨壯觀，蘊含著蓄勢勃發的生氣。

走進第一層，迎面正中牆上赫然鑲嵌著一副紫檀木雕刻的范仲淹的名篇「岳陽樓記」，字體遒勁有力，氣勢飛動，一氣呵成，是清朝乾隆年間刑部尚書書法家張照書寫。觀賞的人很多，一時擠不到近前，我想等人少些以後再仔細欣賞品味，便向二樓走去。

走上二樓，剛抬起頭就被眼前的一幕怔住了。因為，在一樓相同的位置，也掛著一副「岳陽樓記」。趨前細看，居然與一樓的那副一模一樣，同樣的紫檀木雕刻，同樣張照書寫。這就怪了，為什麼要懸掛兩塊呢？因為是千古絕唱？曠世瑰寶？那也沒有必要掛兩塊嘛！原來，其中有一幅是偽造贗品，還有一個不為人知、如同小說家杜撰卻是真實的故事。

清朝道光年間，岳陽有位姓吳的知縣，進士出身，深知「岳陽樓記」的價值，想在卸任時將懸掛於岳陽樓內的紫檀木雕刻的「岳陽樓記」竊走。為了不被發現，他用了足足七個多月的時間模仿張照筆跡，製作了一件贗品。雖是贗品，因為下了真功夫，達到足以亂真的地步。他卸任時偷偷用贗品換下張照書寫的真品，夾帶在搜刮來的金銀財寶中裝船運走，居然沒有被人發現。

正在他沾沾自喜，慶幸大功告成的時候，不知是巧合還是惡有惡報的天意，船行至洞庭湖心，風暴驟降，湖水暴漲，浪湧如山，船被風浪掀翻。由於貪心驅使，捨不得丟棄十二塊紫檀木雕刻的「岳陽樓記」，僥倖地以為木板浮力大，趴在木板上可以逃生。他哪裡知道，紫檀木本來就很重，浮力小，再加上他肥胖如牛身體沉重，船很快沉沒，一命嗚呼。

等到枯水期，十二塊紫檀木真跡露出湖底，被漁民發現，當作珍貴木材打撈上岸。當地一位姓吳的文人知其價值，從漁民手中購來，除了「歌、互、樂」三字損毀外基本完好。這位吳姓文人用了三年的時間，把損毀的三字補上，使之成為完整一副。

民國年間，地方政府斥資從吳姓文人處買回，仍然置於岳陽樓二樓，絕世珍品才得以重見天日，我們今天才有幸一睹真跡。我在二樓懸掛的「岳陽樓記」第四自然段「漁歌互答，此樂何極」中找到「歌、互、樂」三個字，嵌補的痕跡十分明顯，可見這段往事真的發生過，並非虛構。

讀過「岳陽樓記」的人，范仲淹對洞庭湖不同季節的描摹，達到登峰造極的地步，逼真生動，惟妙惟肖，成為曠世奇文。但是，您能想到嗎？在寫這篇膾炙人口、傳頌後世的美文時，范仲淹居然沒有到過岳陽樓，沒有親自目睹它的雄姿，而是憑借滕子京提供給他的一幅岳陽樓和洞庭湖的圖畫進行創作的。

這也太不可思議了，沒見過岳陽樓，怎麼可能寫出這樣具體、逼真、生動的文章呢？這不是閉門造車嗎？然而，這確實是事實，范老先生不僅閉門造出了車，而且造出了令世人刮目相看的好車。

范仲淹雖然沒有親自來岳陽樓和洞庭湖，但他肯定見過與洞庭湖類似的湖泊，和與岳陽樓類似的樓宇，在這方面有豐厚的聞見與積纍，也就是說他是間接地深入了生活，並不是真正意義的閉門造車。再就是范老先生具有超強的形象思維和聯想、想像能力，籐子京給他的岳陽樓和洞庭湖畫圖在他腦海中活起來，幻化成鮮活生動的具象，神遊了洞庭湖和岳陽樓，寫出「岳陽樓記」就不足為奇了。

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