今年冬天，台灣氣溫常常出現了攝氏一字頭，我曾在一字頭上下的冷天中，在高山頂一個毫無遮蔽的露天浴池洗澡，說來真是值得懷念的經驗。高山頂位於桃園楊梅市郊，沒有高山，頂多只有小小山坡，我在這裡斷斷續續生活三年。因為當兵而得以當了一個山頂人，驀然回首，已是半個世紀以前的往事了。

五十多年前的營區充滿了野戰氣息，我們住的是可以快速拆建的圓拱狀鐵皮屋，只有前後兩端和中央一側開了門，裡頭左右兩排上下鋪通鋪，每個兵一個床位，每人床上的軍毯、棉被摺得整整齊齊，臉盆、拖鞋和漱洗用品置於床下，外觀清爽俐落。中央開口處空間較大，除了是正門，也設有小型文康器材，平時常兼做為課堂。

整個營區都是這樣冬冷夏熱的鐵皮屋，用餐則在一座大型的木造房子，稍遠有大型集合場，及一座高大的戰車保養廠，以及零星散置周邊的一些軍技及體能訓練場。雨天因為都改為室內課程或是裝備保養，倒也沒有什麼困擾，唯一令人非常難忘的，便是那一座大浴池。

浴池以磚石砌成，正正方方一座蓄水池，周邊雖有矮牆，高度只有一公尺左右，高山頂風大，入夜之後天氣更冷，洗澡便是蹲在矮牆與水池中間用臉盆舀水沐浴，真可以教人冷得臉色發青。但是說也奇怪，我是習慣於天天洗澡的人，十度上下的低溫 露天洗冷水澡，三年三個冬天，記憶中似乎不曾感冒過。

入伍後，我先在新竹關東橋新兵訓練中心受訓兩個月，結訓後轉往台中清泉岡裝甲兵訓練中心，再接受專業兵種訓練兩個月，而後轉赴新竹湖口長安裝甲兵學校進修四個月。當兵的第一年幾乎耗去三分之二，八個月後終於「下部隊」，分發到高山頂一個隸屬軍團的裝甲騎兵團服役。

後來才知道，我們這個裝騎團有兩個駐地，除了楊梅高山頂，另一個在桃園宵里，宵里營區一旁鄰著士官學校，另一旁便是有如亂葬岡的公墓，二十歲的青年，手中雖握有武器，夜間在墳場旁邊值衛兵哨還是難免心中毛毛。宵里營區的浴室在室內，雖然還是冷水，相對好多了。

駐紮高山頂營區，我曾一度扮演熬滷味、賣豆干的小商人，因為營區裡沒有福利 社，附近的小店最近距離也有三公里，當兵不能自由外出，餓了或是嘴饞了，真不知如何是好。我因是文書業務，工作清閒，因此被指派管理糧秣，每天廚房派人來，我為他們秤秤黃豆、大米、麵粉了事。

連長輔導長和幾位排長出了主意，請我找個角落開一個克難福利社，請採買同志從市場批了泡麵 、餅乾、零食回來賣，另外再買些豆干、雞翅、雞腳、雞蛋回來，讓我負責熬成滷味。這是我不曾做過的事，也不曉得要買滷包，只是白開水加些醬油、砂糖、鹽巴一起煮熟，同僚們或許真是餓壞了，根本還沒入味就擠著搶購一空，每月結算，居然還為連上賺了點福利金。

營區附近的山坡叢林間，有兩座沿著地形建造的小小聚落，一處暱稱小香港，一處暱稱小北投，開了形形色色的小店，有浴室、理髮店、洗衣店、撞球店等等，免不了也有妓女戶。高山頂地形險要，營區除了我們的裝騎團，還有其他單位重兵駐紮，因此專做大兵生意的營外商街生意興隆得很，只是消費時似乎大家都提心吊膽，留意著有沒有憲兵突然出現，只要憲兵來了，商街和附近山坡樹林小路無不驚起一陣兵荒馬亂。我家住在大園一個小村街上，離高山頂少說十幾公里遠。我的榮譽假多得休不完，有一回回家之後，乾脆把家裡一輛破單車直接騎上高山頂，那之後我放假，便以單車為交通工具，高山頂交通不便，自備單車回家遠比走路、等公車省時太多。

裝騎團主要是負責大部隊行動前的偵搜、勘察、情報，我們的主要裝備包括裝著機槍、無線電的吉普車、大卡車、輕型戰車等。當年使用的是沒有頂蓋、發動前要利用搖桿搖上一百多下的M-18型戰車，起動慢讓我們感到根本無法發揮機動性，沒有頂蓋除了下雨困擾不堪，最教我們這些小小兵擔心的，還是自衛能力太薄弱。

我曾問我的排長，萬一敵人朝我們砲塔裡投手榴彈怎麼辦？他怒目指責：「你有兩挺機槍，還讓他有機會靠近來投手榴彈啊？」這倒說得也是，M-18型的主砲是威猛的一零五厘砲，上面一挺五零同軸機槍，砲塔上還有一挺三零機槍，我曾在湖口裝甲兵基地及新豐靶場見識過它的威力，排長沒有誇大其詞。

幾十年後，我在一處軍史公園見到一輛M-18，已不堪歲月摧殘形如廢鐵，見之傷感不已。但低頭看看自己，早已從當年特等射手的健壯戰士，變成垂垂老者，歲月公平，夫復何言啊！