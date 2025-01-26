我與野生華南虎(下)

打虎隊隊長個子不高，黝黑消瘦，鼻翼和嘴唇上有一道斜斜的疤，據說是被老虎抓出來的。他每次都走在隊伍的前面，手上拿著一隻公雞，等到老虎一落地，就把公雞殺了，讓雞血噴灑在老虎的屍體上，然後再喝一口燒酒，也吐在同一個部位。最後就拍拍巴掌上的灰，站到一旁去抽紙菸了。

也許是出於好奇或逆反心理，我曾壯著膽子去摸過好幾次老虎的屍體，只覺得冰涼、僵硬，還有一股腥臊味。而牠們的眼睛都是睜著的，瞳孔散大渾濁，一點虎威也沒有，只有狗兒怕牠。

說到虎威，還得介紹一下藥材公司要履行的職責。其一，出具證明給民政局，以便打虎人可以拿到獎金。其二，將虎皮賣到土產品公司，以防止流散到民間去。其三，必須將虎威和虎膝完整地保留好，與虎骨一同悉數交給上一級藥材公司造冊入庫。

這裡所說的虎威，是一塊具有特別形態的虎骨。無怪乎每次收到老虎，我就會聽到父親再三交代辦事人員務必將虎威和虎膝保管妥當，不得丟失。換言之，在向上級藥材公司上交虎骨時，只有虎威能證明這是老虎的骨頭，而不是其他野獸的骨頭。

而虎膝就是指老虎的髕骨，與現在解剖學的定義相同。它被認為是頂級虎骨酒的原料，難怪民間有「殺虎取髕」之說。

虎威究竟是什麼樣子呢？為了寫這篇拙文，才從百度 上查到「大凡是個虎，胸前便有一塊骨頭，形如乙字，叫作虎威，佩在身上，專能避一切邪物」。可見，虎威就是老虎的胸骨。

老虎的藥用價值僅在於虎骨，而虎肉腸雜都是無償地分給上級領導和職工家屬，所以我從小就能不時地吃到野生華南虎的肉。而吃得最密集的時候，當然就是一九六○年國慶節期間的那次，半個月內吃過六隻老虎身上的肉。

打虎隊的人不是說半個月內可以交來七隻老虎嗎，怎麼只吃了六隻老虎的肉呢？這裡還有一個插曲。

一九六○年十月初，全國人大派李維漢、陳叔通兩位副委員長，陪同第十世班禪額爾德尼·確吉堅贊到江西參觀療養，一行八十餘人在南昌、九江等地參觀後，前往井岡山拜謁紅色革命聖地。

那時井岡山只通汽車，須經過「南（城）銀（坑）公路」的上井村路段。得知這個消息後，白舍公社的幹部立即通知打虎隊，解除沿途所有的封山剿虎設施，確保車隊萬無一失安全通過。於是打虎隊趕緊將一種叫作「索陣」的設施統統拆除，直到兩天後首長車隊通過後才重裝復原，也就在這兩天中，有一隻成年雌虎逃掉了。

那時我才十來歲，原本不懂什麼第十世班禪、紅色革命聖地，以及「索陣」滅虎一類「大事情」。這是後來我因「小升中」數學沒及格不能進入縣中，只能降級到白舍「農中」就讀（「農中」屬「江西共產主義勞動大學」的分校，承認學歷，同樣可以升高中），由那位在我眼裡很有學問的危大伯告訴我的。

而「索陣」據說是用一種繩子在距地面約一米高的空間，將老虎所在區域圍起來，繩子上安裝了蘸有劇毒藥液的小箭頭，老虎一旦觸碰到了繩子，小箭頭便會射入牠的表皮，導致老虎用舌頭去舔傷口，從而發生快速中毒。

總之，在我童年的印象中，老虎會吃人，人也會吃老虎，人虎互吃。而在實際的體驗中，因為多次吃過老虎的肉，所以至今還記得炒熟了的虎肉顏色白白的，味道酸酸的，口感柴柴的，並且全是瘦肉，沒有肥肉。

那麼，在恣意撲殺華南虎的上世紀五、六○年代，有沒有人對此提出異議呢？有。如著名的動物保護學家譚邦傑教授，在一九五二年就提出了保護華南虎的倡議。爾後，像劉振河、袁喜才、向培倫等專家學者，也都一直呼籲要對「危如累卵」的華南虎進行切實有效的保護。

而一九六六年，國際自然與資源保護聯盟把中國的華南虎列為了E級（瀕危級）物種。到了一九八九年，中國正式頒布了「中華人 民共和國野生動物保護法」，隨後在一九九三年又明令禁止虎骨貿易，並將虎骨從藥典裡刪除……。然而，跟所謂「願望豐滿、現實骨感」的道理一樣，歷史往往又是難以逆轉的，野生華南虎呀，你難道真的可以回歸自然、野外再生嗎？(下)