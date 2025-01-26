一輛小小的玻璃玩具車（見圖），我放在一個箱子的下面，妻子看見了說，值得這麼收藏嗎？是的，因為它曾經是我們兄弟姊妹小時候無比嚮往的糖罐子。

這玻璃玩具車來到我家的確切年份已無法求證，大概是上世紀四○年代後期，因為我大姊大哥出生了，父親就從上海帶來了這輛玻璃玩具車。這車長十點五公分，寬五公分，高七公分，後面的車斗當然不大，原來做什麼用的我不得而知，也許怕小孩子打碎了沒給我們玩。

我第一次看見它，是母親從車斗裡面拿敲碎的冰糖分給我們吃，不多，大點的一人一丁，小點的一人兩丁。五○年代末六○年代初，能有一丁冰糖吃，那是很奢侈的事啊！分配結束，母親把玻璃車藏進櫃子裡，眼見我們緊緊盯著，就會對我們說：「看，沒多少的，吃完就沒有了，下次再給吧。」

令人驚喜的是，這車裡的冰糖，這次拿掉一些不滿了，可下次拿出來卻又是滿了些，幼小的我，曾經認為，這是一個神奇的糖罐呢。現在猜想，父親後來回家鄉工作，而爺爺有時候從上海寄一些冰糖等糖果來家裡，母親應該是藏起來的，每次只拿一些放在玻璃車裡。

父母年老病逝，家裡兄弟們分不多的常用物品時，我特意撿來這個拋棄在邊上的玻璃車。有時拿出望望它，能勾起往事，更會讓我緬懷母親的慈愛、節儉和公平。