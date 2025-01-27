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「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

五十年前運動會

陳旭

翻開老相冊，有些記憶隨時光久遠而模糊，但有明確紀年的照片，顯然更快幫助回味起當年的往事和人物。

這是一九七五年我們代表學校參加福州市中小學生田徑運動會時，在福州大學老校區田徑場的合影（見圖），因為城市裡標準的田徑場不多，正式比賽就選在福州大學田徑場。主席台上方懸掛著毛主席的畫相，一個時代的烙印深深地刻畫在照片上。那年我讀高中一年級，一晃五十年過去了，我們已從青春少年走到了花甲暮年。

照片中有副校長，那是中國文革過後，校長稱作革委會主任。還有工宣隊代表做領隊，學校醫務室的護士隨行，體育老師當然不會缺席，代表隊成員是學校各年級選拔出來的學生組成。由於來自不同的年段、不同的班級臨時組成，關係並不很密切，只是訓練時在一起過，大致知道各隊員參加的比賽項目，只有同年段的基本還可叫出名字。

當年風華正茂的少年，五十年後長成什麼樣，恐怕都不一定認得出來。不過有緣同框，留下歲月的印記，總還是非常珍貴的，我情不自禁想向大家問聲好。

對那些在運動會上表現突出、成績卓著的運動明星，我至今還是羡慕不已。我雖然沒取得什麼好成績，但重在參與的安慰感，依舊讓我感覺到光榮。那時比賽沒設什麼金銀獎牌，名列前茅者能在布告欄中榜上有名，在會場大喇叭廣播中播放響亮的名字和所屬學校，那是何等的榮耀！

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