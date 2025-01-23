愛德華王子島的雪(上)

家住南部小城的朋友發來一張他家後院的照片，漫天漫地白茫茫的一片雪景中，赫然一個超級「奶油蛋糕」在目，那是一張戶外桌，落滿了潔白厚重的雪。朋友說，今年冬天的雪，是離開小島以來見過的最大一場雪。

朋友說的小島，是加拿大東部的愛德華王子島（Prince Edward Island），那是一個盛產龍蝦和馬鈴薯的地方，美食、美景，還有「綠山牆的安妮」，每年都吸引上百萬遊客前往觀光 。然而作為曾經的島民，最讓我難以忘懷的，還是冬日那有如接力賽一般的下雪，一場緊接著一場。

那時我們住在省會城市夏屯（Charlottetown），那個以英王喬治三世的王后夏洛特命名的小城。夏洛特王后是一位多產的母親，她的十二名子女中，愛德華王子是經常被派駐國外的那一位。王子曾經抱怨：「我過著最單調乏味的日子……，兄弟中只有我必須待在國外。」當然他也獲得了報償，國王以他的名字命名了一個從法國人手裡奪回的小島。

不過於愛德華王子本人而言，他人生中最輝煌的時刻，莫過於在嬰兒競賽（Baby Race）中獲勝：年過五十，迫於形勢才匆促結婚的他，竟然喜得貴女，他的女兒，就是後來號稱「歐洲老祖母」的維多利亞女王。

愛德華王子島上有一個以維多利亞命名的公園，我們的朋友老趙就住在公園旁的一個老別墅裡。他的房子是海景房，推門開窗就是「面朝大海，春暖花開」的詩意風光。老趙精心維護著自己的家園，老房子的修修補補，庭院的割草掃雪，他向來都是親力親為。

不過他也承認，人過中年，掃雪就是一項頗具挑戰的工作。一開始他用一把雪鏟就可以衝出積雪的重重封堵，這兩年卻也不得不鳥槍換炮，用上了一推就走的吹雪機，美中不足的是吹雪機吹不了濕雪，所以他時不時還得揮著雪鏟上場。我說我們的房東 有台巨無霸鏟雪車，社區裡的商家和住房大部分是他的忠實客戶，他羡慕地說那就太好了，你們根本就不用擔心往後的大雪封門。

老趙也開過一次鏟雪車，不過是可拆卸的那種，那是很多年前的事了。那一次，一對初來乍到的華人夫婦，不知為什麼選擇了大雪紛飛的日子出門，去的還是幾十公里外的一個偏僻小鎮，結果車子在一個前不著村後不著店的地方拋了錨。求助的電話打到了老趙這裡，他二話不說就去借鄰居家的鏟雪車，最後他借來的是鏟雪車上的雪斗，可以安裝在皮卡前端的那種。

那是島民們不得不停工停課的惡劣天氣，冰天雪地裡似乎只有老趙一輛車在緩緩地爬行，落在擋風玻璃上的雪花常常遮住他的視線，時不時吹起又落下的雪團則把道路變得高高低低。還好車前的雪斗非常給力，一路走一路推，在能見度極差的情況下，硬生生地「殺」出了一條「雪路」……。

我沒法考證故事的相關細節，因為獲救的那對夫婦後來搬去了溫暖的西部。不過島上的冬天大抵如老趙所述，風大，雪多，鏟雪是必做的功課。而我曾經天真地以為，鏟雪不關我們的事，因為我們的房東就是鏟雪公司的老闆兼夥計。

我們的房東蓋倫有四個座駕：最心愛的摩托車是用來拉風的，一到冬天就得進車庫休眠；灰頭土臉的大皮卡是他的工具車，也是他最常用的車輛；還有一輛鏽跡斑斑的雪佛蘭，幾乎從未見他駛出過院子；至於那台「高頭大馬」般的橘色鏟雪車，第一場雪還沒來，就已經在兩棟樓之間的過道裡待命了。

兩棟樓都是蓋倫的，他都租了出去。蓋倫是一個奇怪的老頭，好好的房子他不住，卻棲身於我們樓下有鍋爐房的地下室，另外一棟樓的地下室則是他的工作間，裡面排滿了大大小小的機器。總之蓋倫不是住在地下室，就是工作在地下室。牛仔裝是他最日常的穿著打扮，走近了總能聞到一股機油的味道，我猜他的主業大概是搞機械維修，冬天鏟雪則是他的副業。

溫柔的初雪是在十一月中旬來的，靜悄悄地飄了一夜，第二天太陽一出來就全不見了。之後來的是雨夾雪，匆匆來又匆匆去，倒有幾分走過場的感覺。就這樣有一搭沒一搭，似乎天天在下雪，又似乎沒看到什麼雪。一晃就到了聖誕遊行的日子，一晃似乎一個冬天就要過去了，喜歡滑雪的大人孩子都著了急，那漫天的大雪到底還來不來？

該來的終究會來，而且一來就是一場五十年一遇的暴風雪 。當廣播電視開始播報這個消息，平日空蕩蕩的超市忽然就變得熱鬧了起來。島民們似乎擔心這暴風雪來了就不肯走似的，一個個把購物車裝得滿滿的，吃的、喝的、用的，幾乎見什麼買什麼，有人甚至還把柴油發電機抱回了家。

那天的天色一直陰沉沉的，密布的烏雲似乎沉重得馬上就要壓下來一般，到了傍晚時分，嗚嗚低吼的狂風就開始在門外打轉，房子似乎也被吹得搖晃了起來，屋頂還時不時發出令人震顫的擠壓聲。戰戰兢兢地透過窗戶往外瞧，只見雪花在狂風怒吼中淩亂地翻飛，它們左衝右突，好像怎麼也找不到落腳的地方，也有那「占窗為王」的，很快就模糊了所有的玻璃窗。外面的世界陷入停擺，只有風雪肆虐的聲音。

可令人吃驚的是，一夜暴風雪之後，草地上只留下了薄薄的一層，車上屋頂上竟然全無雪的蹤跡。繞著房子走了一圈，才發現雪都落在了背風處，那裡幾乎已經堆積成丘。五十年一遇的暴風雪原來是暴風掃雪，我們都啞然失笑，網上的聲音也是慶幸多過不滿。不過氣象台還是鄭重其事地道了歉，他們的確高估了暴風雪的烈度。

大概就是從那一天開始，時不時來一場十釐米的雪，就成了島上的日常，我們慢慢習慣了以二十碼的龜速在路上行駛，也慢慢習慣了有積雪和暗冰的日子。(上)