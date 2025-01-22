豎高的魚骨天線(上)

高夏先生住在靠近西雅圖 唐人街半面山坡社區，趁著周末登門拜訪，見他正在家中書房收看網路中文電視台，原是香港 某電視台播放的綜合文化節目。他透過窗口張望飛過的小鳥，惦念的口氣說：「仍記得上世紀八○年代初看香港電視嗎？比如用於收看香港電視的魚骨天線吧，……很多時候懷想往昔，稱得上百味雜陳。」

少年時在鄉鎮中學就讀，一天趁著午間休息騎單車返鄉，剛剛跨過門檻，大哥哥掩不住興奮地說：「上個星期堂嫂由香港回鄉，給了我們一筆外匯券。昨天午間，我在小圩搭過往班車趕往城區華僑商場，買回一台電視機。」

外匯券全稱「外匯兌換券」，是中國大陸在指定範圍內與人民幣等值流通的票券。華僑商場在市區中心，裡面貨架陳列電視機、錄音機、單車、縫紉機等進口或國產精品，以及各種亮眼食物，都必須使用外匯券才能購買。

不等我細問詳情，大哥哥強調而刻意地說：「今天已經安好魚骨天線，到了晚上，大可以坐在家裡看香港電視。」他舉手指指屋頂方向，提醒地說：「看看，那就是魚骨天線。」一聽，我驚喜地抬頭仰視屋頂，但見屋頂上方豎起了一杆魚骨天線，我脫口而出：「真好，以後周末或假期爭取回家看香港電視。」

離我們村子約莫三里遠的小圩有一戶人家，早前他家老爺爺由舊金山 還鄉，途經香港順道買回一台十九英寸黑白電視機，那也是我印象中的第一台電視機。當年各種因素，中國大陸人們要想收看電視節目，需要依靠一根用竹篙撐得高高的的天線接收信號，一陣風由遠而近飄拂而至，竹篙總會受到強烈顫動，致使電視屏幕的圖像迷朦跳躍。

老爺爺家人邀來一名年輕電工，他拿著操作手冊調整電視機。眾人幾近屏住呼吸盯住電視機，渴盼觀看節目，可電視機圖像一時清晰一時模糊，甚至冒出了雜亂噪音，人們生怕電視機有可能湧出一團煙火。也不知過了多久，圖像總算正常了，年輕電工吐出一口粗氣說：「多謝老天爺幫大忙，讓大夥認認真真看電視節目。」

隨著時光流逝，有相當多的家庭捨得花錢買回電視機。我們村子位於珠江三角洲地域，走陸路開車經深圳或走水路乘船赴香港，大概三個小時左右。也不知誰最先發現秘密的，在中國大陸藉助一根「魚骨天線」，就能接收香港的電視信號，且觀看的香港電視劇集與各種文化節目豐富多彩，圖像非常清晰。何謂魚骨天線？那是一種接收UHF波段電視信號的天線，其形狀看去就像一根魚骨頭，人們 將其稱作 「魚骨天線」 ，人們要想收看香港電視，全靠伸向天空的一根魚骨天線支撐。

還有呢，恰逢那時中國大陸改革開放政策的氣息傳播開來，使用魚骨天線的另一好處，那就是讓人們從中窺探這位姓 「資」 的香港近鄰異彩紛呈的現代真實生活，比如靚麗的時裝服飾、新鮮的食物，乃至於多種多樣、包羅萬象的廣告等等，鮮活而又惹眼地在人們面前逐一展現開來。

這一來，無論住在城市或是鄉村的人們，就算有可能冒著一定的風險，依然陸陸續續利用魚骨天線收看香港電視。我們村子有一位老先生，他大女兒在深圳工作，經常見他在小圩搭過往班車說去深圳住一段日子，重返村子之後，他一如既往坐在榕樹下，樂滋滋對村人說起了香港武俠劇、言情劇等。村人覺得奇怪，老先生為什麼掌握香港事情多？後來才知曉老先生之所以去深圳，無非趁機會在女兒家中藉助魚骨天線看香港電視。(上)