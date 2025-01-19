八、九○年代，中國改革開放，我和親家都先後來到美國定居，親家隨她的大兒子居住在舊金山，我和女兒、女婿同住在聖地牙哥 。

一天親家夫婦兩人到聖地牙哥二兒子家來作客，女婿熱情地接待，我也不例外，真情地說：「您們二位來一次也不容易，在兒子家多住幾天，我們一起可以敘敘舊。」

第二天清早，我準備做早點招待他們，問他們喜歡吃什麼？親家母說：「在兒子家我們不會客氣的，自己動手，豐衣足食。」我笑著說：「您們來到這裡，就是自己的家，不要客氣，喜歡吃什麼，冰箱裡都有，隨便拿。」親家母隨即從冰箱取出十顆雞蛋 ，我猜她大概要燒茶葉蛋，請我們大家嘗嘗她的手藝。

只見她把雞蛋打開後，把蛋白倒在碗裡，把蛋黃逐個踢出去，然後丟向旁邊的垃圾桶，就這樣，一個一個蛋黃都變成了垃圾，每個碗裡裝五個蛋白，同樣的方法製作兩碗，她和親家公一人一碗，再沖入牛奶。我站在她身邊，非常詫異，這是什麼情況？

還沒有等我開口，她轉過臉來很真誠、認真地對著我說：「麗荷，這雞蛋黃千萬不要吃，醫學雜誌報告得很清楚，雞黃裡的膽固醇特別高，吃了以後，會增加三高 的風險，對人體有害無益，你注意不要吃呀！」我愣在那兒，不知該怎麼回答。心裡想，那麼好、那麼多的蛋黃就這樣被浪費了，心裡很不捨得，也不是滋味。

二十年過去了，親家母又一次來作客，一進門，她手裡拿了一個盒子，嘴裡嚷嚷：「我新鮮做的茶葉蛋，特地帶來請你們嘗嘗。」我道：「茶葉蛋裡的蛋黃可以吃嗎？」她不好意思地說：「麗荷，上次營養雜誌的報導是不正確的，最近專家們又做了很多實驗和分析，雜誌作了修改，重新報告。以前的報導是誤判了蛋黃對人體健康的作用，現在認證蛋黃和蛋白一樣重要，而且，蛋黃裡含有脂肪、膽固醇、微量元素，是人體最佳的營養來源之一，膽固醇的含量也是人們正常的需要。」

我明白了，這次親家母是來更正上次的錯誤，為蛋黃平反昭雪，特地來解釋說明一下。親家母關心別人健康，為人直率、真摯，從此我和她走得更近了。

雞蛋給人們身體帶來了必須具備的營養和蛋白質，同時還增添了餐桌上的美味佳餚，是人們舌尖上的美食。但是，雞蛋也受盡了人間的折磨和考驗……，它是有溫度的、有生命力的。大自然為我們提供了如此美好的食材，我們應該知道感恩才對。 (下)