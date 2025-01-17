女婿的外婆瑪莎，沒有等到她最喜歡的感恩節 ，就離開了她深愛的家人，去了天國，享年九十。

我與瑪莎外婆僅有一面之緣，卻印象深刻。女兒婚禮前，瑪莎外婆希望在她的房子裡舉辦一次家族派對，因為她身體不允許她舟車勞頓參加婚禮。我女婿是她五個孫輩中最小的，其他四個孫輩結婚時，或是在這個房裡舉行婚禮，或是在這裡辦派對。瑪莎外婆當初與她丈夫修建這個房子，就希望它能成為孩子們眷戀的溫暖港灣和家族的歡聚場所。

第一眼看到瑪莎外婆，雖然她腰不能直，行走靠助行器，卻沒有一絲萎靡，反而展現出一股英氣，濃黑的雙眉和炯炯有神的眼睛，說話清晰有力。與她交談，能感覺到她不露聲色的博學和優雅，我簡直被她迷住了。

她對我說：「我們現在是一家人了，讓我們好好互相了解一下。」她對我們的文化、習俗充滿了好奇，不斷地要求我多講一點。從瑪莎外婆和她的家人口中，我也得知了她的不凡人生。

瑪莎出生在阿拉巴馬的伯明翰，她媽媽來自鄉村，透過在鄉村學校教書攢錢，到伯明翰讀大學，在那裡遇到了瑪莎的爸爸。

瑪莎年幼時，母親的身體力行，讓瑪莎領悟到知識改變命運的真諦。她是一個早慧又對一切滿懷好奇的女孩，熱切地投入各種學習中，自然、音樂、藝術、縫紉、騎馬都是她的最愛。從十二歲到高中畢業，她多次贏得演講比賽，舉辦了鋼琴獨奏會；還在課餘時間去教授騎馬、縫紉、鋼琴和擔任主日學校輔導員。

她的大學專業是音樂教育，與丈夫比爾結婚，有了孩子後，經濟的窘迫，她的學業被中斷，成為所謂的全職媽媽，但這並沒有阻止她成為一名教育家的夢想。