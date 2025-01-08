開始打網球是一九六九年， 我在鳳山陸軍官校服役的時候。眼看每天下午三、四點鐘，學生們在紅土網球場噴水，加上數學系教官李同學的鼓勵，我終於鼓起勇氣下場練習。想不到這一來，網球成為我最喜愛的運動。我維持打網球四十多年，幾乎每個禮拜打兩次，不論是在念書或工作，不論在台灣、在美國、在印尼，或在新加坡。

網球分軟、硬兩種， 球場也各有不同。「世界硬網大賽」（Grand Slam）以英國杯（草地）、美國杯（水泥）、法國杯（紅土）、澳洲 杯（水泥）最為聞名。上世紀七○年代我初到美國時，球手大抵由澳洲名將如拉佛（Rod Laver）、紐康姆（John Newcombe）等把持。幾年後，美國的金恩夫人（Billie Jean King）在女網崛起，引起美國人對網球的興趣，從此美網人才輩出，其中如艾芙特（Chris Evert）、康諾斯（Jimmy Connors）、馬克安諾（John McEnroe）都是一時之選。

到肯州路城工作不久，我即加入公司每周三晚上舉辦的網球活動，同時也結識了幾位老中球友。除了請客吃飯之外，球友們暑期到湖邊公園露營， 仍不忘攜帶電視機（真空管）觀看球賽。當時瑞典的超級球員柏格（Bjorn Borg）連拿五次溫布頓 杯（Wimbledon Open）冠軍，我們戲稱溫布頓應改名為「柏格頓（Borgdon）」。

球友們周末定時打網球，夏天在湯姆守義公園（Tom Sawyer State Park），冬天則在室內網球場。球員們輪流買球、買啤酒，打完球喝啤酒聊天，算是「朝九晚五」上班生活的一大調劑。記得有次打完球到附近啤酒店買了五加侖木桶的生啤酒，租用打氣筒，到我家後院烤肉，七、八個人竟然把它喝得一滴不剩，多麼令人懷念的時光呀！

球友中有位蔡醫生是高我十屆的新竹中學校友，更是享譽國際斷指移植成功的第一人。一個人的成功一定有其過人之處，此君曾經在手術室動了十幾小時的刀，下班後直接開車到球場與我們較量高下，他的精神毅力真令人敬佩。

網球會員漸漸增加，打完球聊天的話題也變得多元。有次談到華人 在美國的社會地位，剛從巴爾的摩搬來的陳兄說：「團結就是力量， 巴爾的摩華人所組織的交誼會，不僅得到地方政府的認可，還拿到少數民族辦活動的補助。選舉時，常有候選人來交誼會演講拉票。」 我們這幫球友頓時覺得：「巴爾的摩可以，路城為何不能？」

就這樣，我們幾位發起人訂好計畫，利用春節華人的聚會，將計畫藍圖提出。由於這個協會的主旨是幫路城華人在美國爭地位、爭福利，沒有偏左、偏右，統一、獨立的政治色彩，所以加入的人很踴躍。

協會成立後，推舉了德高望重的陳教授當會長，陳先生住在美國多年，是路大電腦中心的主任。在他不辭勞苦地召集會員開會、訂定協會章程、找律師立案申請下，「肯塔基安那華人協會」終於成立了。有幸參與此項創辦計畫， 是我在路城七年所做的最有意義的事情。

一九八二年底，我決定赴印尼工作，網球協會眾朋友為我舉辦了一場惜別球賽。我們一家四口依依不捨地離開了路易維爾，但一直與「肯塔基安那華人協會」保持聯繫，成為該協會的永久會員。