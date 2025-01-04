一九八一年是我到達美國喬治亞州 讀書的第二年，因住在校外，為了代步需要，花了一千一百元買了一部二手的四門手排檔一九七二年的馬士達四缸紅色小轎車。這是我生平擁有的第一部汽車，而這種汽車的特點在Rotary engine（轉子發動機），汽車發動時比一般Piston engine（活塞發動機）汽車更有力。

車子的原來主人是個三十來歲的白人女士，看起來和藹可親。那個時候我對汽車了解不多，向她詢問車子一般狀況例如汽油里程等，她說車況很好，但她從來沒有計算過汽油里程。當我們到銀行付現過戶後，她反問我對這種車了解多少，祝我一切順利。從她的表情我可以判斷，她知道的遠比說的多。

這是一部情況還算不錯的低里程數舊車，九年跑了八萬多哩。雖然只有四缸，因為是轉子發動機，所以一加侖汽油只能跑不到十二哩。在後來的四年裡，我靠著它來往校園本部Athens與兩百五十哩外的Skidaway海洋研究所，或者兩百八十哩外的Sapelo Island上的海洋研究所。

直到一九八五年夏末，有一天我跟太太在Savannah市區閒逛時，忽遇傾盆大雨，車子突然電線走火，導致車子報廢。至此我不得不考慮在當下之急買一部新車。

第二次買車我可學乖，買車前先參考消費者雜誌所推薦的最可靠新車以及公平價錢。那時Toyota Corolla、Toyota Tercel都在首選的名單，於是我跟太太帶著毛小孩萊西，興沖沖地先到Savannah的Toyota車行看車。

當時大廳裡顧客之多可謂人山人海，一小時後好不容易與售車員開始到達議價的階段。沒想到經理卻不為所動，並且以高姿態「我們不缺你這位客戶」的面孔對我說：「我們的車可以輕易賣給別的顧客，憑什麼要折價？」 失望而且火大的我倆，便到隔壁的Mazda車行前面廣場看車。

一位年輕笑容滿面的售車員過來迎客，並且邀我共同試開一部天藍色的一九八五年Mazda GLC四門手排檔四缸小轎車，議價時氣氛融洽，而且這位售車員寧可從他的傭金修減一百元，最後以七千八百元成交，臨別時他還大方地在油箱加滿汽油，以示對我這位他的第一位成交客人表示感謝。

四十年後的今天，我還記得這位和氣的售車員面貌。如今網上顯示這家車行的顧客評價是四點八，遠高於隔壁的Toyota車行。

從我這一次買車的經驗，以及後來我累積的買車準備工作，在在顯示買車之前先要收集有關車子的評價以及公平價格，盡量選擇月底或者是年末清倉時機，避免那些成品已經加裝不必要的汽車加件；不必死心塌地遷就一種品牌，盡可能把自己打算換購折價的舊車賣給私人；最後再考慮車行的名聲以及服務態度，如此購車的過程才能順利。