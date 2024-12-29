五、六十年前，在我成長的年代，我們住的南部小城沒有公車，出遠門一律以自行車代步，孩子考上初中，家長就得準備一部自行車，所以從每家門口停放幾部自行車，就知道這家有幾個孩子讀中學。惱人的是車胎常會氣不足，得趕到路過的修車店打氣，為免遲到，有的家長乾脆買個打氣筒，以備不時之需。

我和姊姊讀同一所高中，有時兩人同行，有時跟自己同學約好一起。中廣「早晨的公園」序曲一開播，就得帶上母親準備的飯盒和書包出發。天高氣爽時，沿著萬年溪，一邊哼著「我愛吹口哨」，一邊談笑風生。下雨就麻煩了，得穿上雨衣，碰到風雨交加，逆風而行，更得以英國名將納爾遜下雪仍然照常上學，自我惕勵：「吃得苦中苦，方為人上人」。

從眷村出來，立刻映入眼簾的是高聳入雲的糖廠煙囪，伴隨著空氣中瀰漫的粗糖味。不上學的日子，我們會去糖廠吃一級棒的冰棒。然而隨著時代變遷，聽說一九九七年十月屏東糖廠關閉，停止生產蔗糖了，還好冰店仍在。

沿著萬年溪往下騎，最怕行道樹上吊著死貓，害我好幾天騎車經過，不但目不斜視，還得用手遮住，以免眼角餘光掃視到。相傳這個習俗是怕貓埋在土裡，經過雨水浸潤、陽光曝曬後，會變成貓妖騷擾人類，故要吊在樹頭將其風乾。

萬年溪是高屏溪支流之一，流貫屏東市，是市區最大的排水河道，河淺水少，乾旱之日且變成旱地。大概是為了殺雞儆猴，有次竟然被用作刑場，槍斃一個匪諜，槍聲響前，只聽那人大叫：「十八年後又是一條好漢，毛主席萬歲」，就「慷慨就義」，場面驚悚，還好僅此一次。

我們騎車的路線是自由路，右邊是萬年溪，左邊則是茶室林立，門口坐著幾個濃妝艷抹的女士。小時候父母騎車載我們經過，總告誡我們，她們不是良家婦女，非禮勿視，後來始知是特種行業。

然後要經過下面有鐵軌的復興陸橋，看到旁邊的仙宮和樂宮戲院懸掛的巨幅廣告板，就知道要上映什麼名片。在那個沒有網路的時代，聽到收音機播放的電影主題曲，就按捺不住一睹為快的衝動。

騎到兩邊都有商店的市區，學校就近在眼前了。進了校門，得騎到學校後面的停車棚，寄放自行車。從車棚放眼望去，是教師宿舍，有次籃球國手賴連光帶著他的隊友連袂到教師宿舍造訪，因為他太太林招治老師在女中教體育，引起的轟動，至今難忘。

教師宿舍外面有幾個網球場，初中童子軍課必修的露營就在這裡舉行，大家學習紮營、烹飪。儘管晚上耳邊的蚊子像轟炸機一樣揮之不去，吵得人睡不著，大家也不敢溜回家，因為住在教師宿舍，近在咫尺的童子軍老師，隨時會晚點名。

烹飪比賽由住在宿舍的老師們當評審，連米飯有沒有煮得恰到好處，都要列入評分；營火晚會的才藝比賽更是露營的精采亮點。人老了，大概因為前途無「亮」，只能回顧既往，回想起來，當年學校的苦心安排，真給我們留下難忘的回憶。

學校旁邊是仁愛國小，對面是屏東公園，對比以前父母常帶我們去的，有亭台、樓閣、曲橋的人工湖，可以沿湖賞景的台中公園，看到屏東公園，不免大失所望。不過每逢縣運時，體育老師會帶我們過街去觀摩女子體操項目：跳馬、高低槓、平衡木、自由體操，我樂得可以躲過最怕上的體育課。

提起體育課，讀高中時，學校為了培養我們的耐力，即使有人昏倒，每學期也要考驗我們跑四百公尺，為了培養我們落水時的求生能力，游泳課要能游完二十公尺，體育課才能及格。凡此種種，真如校歌歌詞：「巍巍女校兮，歲月悠長，五育並進兮，人人自強。」