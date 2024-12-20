我眼裡的一個傳奇(下)

記得小時候，早起的外公常常在上班前走到我的床前，手舞足蹈，誦念古詩詞，儘管我根本聽不懂他在喃喃什麼，但那滑稽的動作和誦經一樣的腔調，總能把睡意惺忪的我逗得發笑並完全清醒。這，就是我最早認識的外公，一個對我百般寵愛又平和滑稽的長輩。

後來稍大一點了，我留意到少言的外公在醬料曬場勞累一天回家後，總喜歡躲在狹小的閣樓裡寫詩詞、練書法 ，彷彿外面的世界都與他無關，獨自徜徉在陰霾天空下那片詩意盎然的世外桃源。

在那個物質生活並不富裕，加上家裡被洗劫一清的困難時期，外公寫字的紙張很有限，連抽菸的菸包紙都滿是他的筆跡。他沒有昂貴的宣紙練習書法，廢舊的報紙、隨手拾來的包裝紙都成了他墨跡的承載體。雖然，當時年幼的我還不懂外公在寫什麼，為什麼那樣勤快地寫字，但那個外公在揮毫，我在旁邊幫他磨墨條的畫面，依然會在記憶裡閃爍。遺憾的是，從小被墨香渲染的我，如今連毛筆都握得不成樣子了。

再後來，我回到父母身邊，生活在郊區的大學校園裡，只有周末才回到市區的外公外婆家。每次見到外公，他依然如往常一樣，平和、少言，大部分時間都沉浸在他的「世外桃源」裡作詩揮毫，那是一個當年的我沒有興趣去探索的世界。然而，我知道家裡牆上用漂亮的鏡框鑲嵌掛著的書法作品，還有過年時家裡的、街坊鄰里門前的喜慶春聯，都來自那個世界，出自外公的手。

年復一年，外公退休 了，「黑五類」的帽子也摘除了，揚眉吐氣的他便如魚得水般，在詩書畫界裡盡情暢游，他的詩書才學也厚積薄發般地迸發出來。

那時已經長大成人並有了自己生活圈子，後來還走出了國門的我，對外公在詩書界的活動並沒有太多的關注，或者說是一種視若無睹的不以為然吧。我只知道他的退休生活很充實，活躍於詩書畫界，忙碌於自我創作，也勞心於帶徒傳教，且名聲漸起。而對古文學並不感興趣的我，對他的作品並沒有真正賞讀關注過，現在想起來，不能不說是一種遺憾，或者說是損失。直到近日，我偶然在百度 上輸入外公的名字，看著介紹他的文字，我才算真正認識了一位在我這位外孫女視角之外的外公，佩服崇拜之心油然而起。

近日，我回到父母家裡，媽媽翻出一櫃子和兩大紙箱外公多年積累下來的詩書手稿，讓我有空整理一下。面對這些承載外公晚年心血、厚重而又珍貴的古文學遺產，我自感任重道遠，卻又有些無所適從。在當今這個時代，還有多少人會對這些古風古韻有興趣的呢？雖然我無才傳承外公的文風古韻，那就僅此篇文字，寄託對他的緬懷敬仰之情吧。(下)