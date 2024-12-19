我眼裡的一個傳奇(上)

我的外公，如果還在世的話，有一百一十一歲了，可是，他在二十多年前就離開了我們。在我的眼裡，外公是一個傳奇。

小時候只讀過六年私塾的他，憑著對古文詩書的熱愛和天賦，以及自學加積累而來的淵博文史知識，退休 後一直活躍在廣東省詩畫界、文史界，並成為一些詩書學會的發起人、領軍人。他的書法 、楹聯令人嘆服，他的迴文詩更為一絕。他的文跡墨跡，留在了旅遊景點、佛教寺廟，名家畫作也珍藏在家裡的畫框、紙扇。

然而，遺憾的是，在他創作最活躍鼎盛的晚年，我還不太懂得用心去欣賞他的作品，更沒有興趣向他拜師討教，等到我開始懂得外公作品的價值時，他已經不在了，只剩一大箱至今還令我不知該如何處理的詩文書法手稿。說起來慚愧，我對外公的認識，很大程度上只停留在外孫女對外公親情上的感知，而對他在詩書方面的才學和成就，即使不能說所知甚微，也遠不如他的圈內人士所熟知。

其實，在我走過的人生路上，與外公共住一個屋簷下的時間並不多。

六○年代中後期，在大學任教的媽媽離開了校園，奔赴當年很多知識分子都「逃不過」的「五七幹校」，爸爸在外地工作，學齡前的我便有了一段與外公外婆一起生活的時光。外婆照料年幼的我，外公在一個醬料工場上班。

外公出身商人家庭，在廣州老城區西關有他們的祖業生意「粵豐和」，是一家製作經銷調味醬料的工場。解放後「公私合營」，醬料工場歸公，成分畫分時，外公落得一個「小資本家」的身分，被安排在醬料工場上班，每天日曬雨淋忙碌於醬料的曬場。

外公這個「黑五類」的標籤，令他在那場史無前例的風暴裡遭罪不少。家裡時不時有街道居委的人來抄家，有時甚至是在深夜熟睡時敲門而進，翻箱倒櫃，查封「四舊」物品。

經過這樣一次又一次的洗劫，家裡除了臥室的基本家具外，偌大的客廳就只剩一張簡陋的竹編躺椅，樓上的睡房也被冷冰冰的白紙黑字封條給封上了。那段時間，正好我與外公外婆同住，目睹了這一場場令一個幾歲女孩驚慌的場景。

除了被抄家，外公在單位還會時不時被拉出來掛牌批鬥。記得有一次酷暑盛夏裡，在陣陣批鬥聲中，瘦弱的外公暈倒在炎炎烈陽下，那會，外婆正抱著我作為家屬在批鬥的人群裡，我至今還記得當時倒下的外公和慌張的外婆……。童年往事如煙，但這些不堪的碎片依然揮之不去。

在我的眼裡，外公是一位平和、謙順、儒雅而又樂觀的人，他清瘦的身軀裡，藏著一個豐盛的內心世界，裡面填滿詩詞韻律。在家時，他抑揚頓挫、喃喃自語的詩詞吟誦，常常令幼年的我發笑；空閒時，他總躲在自己狹小的空間，寫詩作對，舞墨揮毫，更是令成年的我欽佩不已。

我相信，這些都成了他日後在詩書界成果豐碩的積累和鋪墊，也是他在風雨搖曳的低迷歲月裡莫大的心靈滋養，令他保持樂觀向上的精神支柱。

此刻，當我正在歲月的長河裡，竭力打撈那些曾經與外公同在的碎片時，才猛然發現，很多已被無情的洪水 漂到不可觸及的遠方，剩下的也被洗得模糊不清，我只能用記憶的膠水，把它們黏貼成一張隱約可見的老照片。(上)