那一年我們考大學(下)

初試的時間終於到了，上午兩門，下午一門，考場設在場部，二十四里路，可以當天來回。可是一早五點，場部電影院 還有一場電影呢！怎麼辦？電影的名字已經忘記，現在想起來肯定是最熱門的，因為同宿舍的幾個上海朋友都要去。頭一揚，「我也去。」黑龍江的夏天晝長夜短，兩點鐘就天亮，我們一行四、五個人，騎著借來的自行車，向場部飛馳。一場電影，三場考試，晚飯前就回到宿舍，居然不覺得累，到底是年輕氣盛啊。

沒幾天結果來了，我考了農場第三，可以進入第二輪。誰知道在身體檢查時出了問題，場部醫院的醫生並沒有看出我是個乙型肝炎患者，這是家裡人一直擔心的，反而在常規前卡住了。一個女醫生，一連給我量了兩遍血壓，皺著眉頭告訴我：「血壓太高。」「怎麼會呢？我出來沒有高血壓 的呀！」 我的百般辯解當然無濟於事，於是被告知，下午再測一次，如果還是那麼高，那就沒有辦法了。

我垂頭喪氣，無可奈何地走出醫院，到照相館去，正式高考 需要幾張報名照。照相館不遠，我們剛來的時候，到這裡拍過集體照。照相館裡沒什麼人，攝影師一面安排我在燈光前面就坐，一面和我聊天。他得知我因血壓太高而有被刷下來的可能時，居然靈機一動，對我說：「等一等，我來想個辦法。」

他出去兩分鐘，回來張開手掌，給我兩片藥。原來照相館的隔壁就是一家藥店，攝影師幫我去要來了降壓藥。於我來說，也沒有什麼可斟酌的了，就著開水吃了藥。照完相，千恩萬謝，才離開。

下午的檢查，順利過關。後來我才知道，去年，我們隊一個七十七級考生，隊裡的科研班班長，也是因為血壓過高無緣考試。其實，這恐怕跟個人情緒緊張有關，並不是什麼大病。四年以後我考研究生，為預防起見，檢查身體那天早上吃了兩片降壓藥，也安然通過。

正式考試，我們一行三個在場部招待所住了兩天，每天起床到後山複習一小時，如此而已。考試非常順利，只有英語磕磕巴巴，勉為其難。

考試結束後，暑假也結束了。我被安排去帶兩年級，幾乎忘記了過去幾個月的緊張複習考試。大約兩個星期以後，成績出來了。那天正在學校裡忙，一個上海朋友，當時是隊裡的拖拉機車長，從場部修車回來，特地到學校來給我報喜。

於是我準備回滬，借了一台照相機，和學校同事、學生、上海一起來的朋友，還有學校裡朝夕相伴的于老師，拍了很多照片。臨走也沒忘記到場部照相館去說一聲謝謝，可惜沒見到人。如果沒有這個熱心的攝影師，我的下半輩子肯定不一樣。

一個月以後，我就搬進了華東師範大學第一宿舍，開始了我的四年大學生活。我弟弟不久也被蘇州醫學院錄取，我哥哥隔年考取復旦大學研究生，讓我爸爸媽媽文革十年後完成夙願，高興的心情可想而知。

四十八年前，結束文革，隨即恢復高考，是中國現代史的節點，對我們這群因而得以進入大學學習的幸運兒，更是如此。在世界日報上讀到幾篇同輩的文章，心有同感，於是也寫下我的這段經歷。這些事情是自己一輩子也忘不了的。(下)