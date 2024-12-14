我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

那一年我們考大學(下)

孔毅

初試的時間終於到了，上午兩門，下午一門，考場設在場部，二十四里路，可以當天來回。可是一早五點，場部電影院還有一場電影呢！怎麼辦？電影的名字已經忘記，現在想起來肯定是最熱門的，因為同宿舍的幾個上海朋友都要去。頭一揚，「我也去。」黑龍江的夏天晝長夜短，兩點鐘就天亮，我們一行四、五個人，騎著借來的自行車，向場部飛馳。一場電影，三場考試，晚飯前就回到宿舍，居然不覺得累，到底是年輕氣盛啊。

沒幾天結果來了，我考了農場第三，可以進入第二輪。誰知道在身體檢查時出了問題，場部醫院的醫生並沒有看出我是個乙型肝炎患者，這是家裡人一直擔心的，反而在常規前卡住了。一個女醫生，一連給我量了兩遍血壓，皺著眉頭告訴我：「血壓太高。」「怎麼會呢？我出來沒有高血壓的呀！」 我的百般辯解當然無濟於事，於是被告知，下午再測一次，如果還是那麼高，那就沒有辦法了。

我垂頭喪氣，無可奈何地走出醫院，到照相館去，正式高考需要幾張報名照。照相館不遠，我們剛來的時候，到這裡拍過集體照。照相館裡沒什麼人，攝影師一面安排我在燈光前面就坐，一面和我聊天。他得知我因血壓太高而有被刷下來的可能時，居然靈機一動，對我說：「等一等，我來想個辦法。」

他出去兩分鐘，回來張開手掌，給我兩片藥。原來照相館的隔壁就是一家藥店，攝影師幫我去要來了降壓藥。於我來說，也沒有什麼可斟酌的了，就著開水吃了藥。照完相，千恩萬謝，才離開。

下午的檢查，順利過關。後來我才知道，去年，我們隊一個七十七級考生，隊裡的科研班班長，也是因為血壓過高無緣考試。其實，這恐怕跟個人情緒緊張有關，並不是什麼大病。四年以後我考研究生，為預防起見，檢查身體那天早上吃了兩片降壓藥，也安然通過。

正式考試，我們一行三個在場部招待所住了兩天，每天起床到後山複習一小時，如此而已。考試非常順利，只有英語磕磕巴巴，勉為其難。

考試結束後，暑假也結束了。我被安排去帶兩年級，幾乎忘記了過去幾個月的緊張複習考試。大約兩個星期以後，成績出來了。那天正在學校裡忙，一個上海朋友，當時是隊裡的拖拉機車長，從場部修車回來，特地到學校來給我報喜。

於是我準備回滬，借了一台照相機，和學校同事、學生、上海一起來的朋友，還有學校裡朝夕相伴的于老師，拍了很多照片。臨走也沒忘記到場部照相館去說一聲謝謝，可惜沒見到人。如果沒有這個熱心的攝影師，我的下半輩子肯定不一樣。

一個月以後，我就搬進了華東師範大學第一宿舍，開始了我的四年大學生活。我弟弟不久也被蘇州醫學院錄取，我哥哥隔年考取復旦大學研究生，讓我爸爸媽媽文革十年後完成夙願，高興的心情可想而知。

四十八年前，結束文革，隨即恢復高考，是中國現代史的節點，對我們這群因而得以進入大學學習的幸運兒，更是如此。在世界日報上讀到幾篇同輩的文章，心有同感，於是也寫下我的這段經歷。這些事情是自己一輩子也忘不了的。(下)

高考 電影院 高血壓

上一則

「醫界葉問」廖慶龍 推長照結合拳術

下一則

給朋友的信

延伸閱讀

川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動

川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動
雙城論壇要求上海市長對等出席被拒？蔣萬安：別腦補

雙城論壇要求上海市長對等出席被拒？蔣萬安：別腦補
場邊人語／坎大客場 空留惆悵

場邊人語／坎大客場 空留惆悵
學術不自由就不撥款？川普提名NIH院長挑戰大學「取消文化」

學術不自由就不撥款？川普提名NIH院長挑戰大學「取消文化」

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
藏在桌布下的貓咪微萌。（圖／作者凌詠提供）

躲貓貓

2024-12-06 01:00
石濤畫像，收錄於《清代學者象傳》第一冊。（圖／取自維基共享資源）

苦瓜和尚的題畫詩

2024-12-10 01:02

一次最不循規蹈矩的面試

2024-12-09 01:01

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失