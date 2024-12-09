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榕城過客

魯秋琴

以榕樹為名的福州別號「三山」，群山環抱中，內藏諸山顯翠，又以「左鼓右旗」為二絕。鼓山上有一座巨石平展如鼓，每逢風雨季節，山上傳出隆隆鼓聲，因而成名，鼓山以北的山地也因與鼓山相連而得名鼓嶺。

鼓山並不高，最高峰海拔九百二十五公尺，但是，風景區的景點非常多。長年累月風化後，形成千姿百態的奇石，歷代傳留下來的摩崖石刻更是一絕。

從山門進入鼓山，一排樟樹挺立於眼前，彷彿撐了傘的護衛，山鳥在林梢吱吱喳喳，清風徐來，暑氣漸消。鼓山自唐代以來就是道觀和佛寺的集中地，唐建中初年，裴胄貶福建，鼓山潭中毒龍危害百姓，特請靈嶠禪師頌華嚴經，驅走毒龍後，奏請在此建寺。

半山腰上的湧泉寺建於公元九○八年，據現今已有一千多年的歷史。占地面積有一萬六千六百五十平方公尺，素有八閩第一剎之稱。

湧泉寺的建築位置設計獨特，整個寺院依山而建，寺院藏而不露，素有「進山不見寺，入寺不見山」之說。我們進入了山門後，還走了一段路，才能見到湧泉寺的真面目。兩旁有一對千佛陶塔，左邊一座稱「莊嚴劫千佛寶塔」，右邊一座稱「賢劫千佛寶塔」，燒製於宋元豐五年（西元一○八二年），各約八公尺高。

湧泉寺裡的木雕和脫胎漆器，作工精緻，飛鳥的羽翼栩栩如生，幾可亂真。脫胎漆器的做法是先利用土、灰泥製成內胎，將麻布跟漆交互重疊，乾了以後，除去內胎，不僅輕盈、堅韌，也容易保存、維修。漆器宛如流淌於手光的流水，溫潤清雅，成了最佳的伴手禮。

坊間素有「石出壽山、藝在鼓山」的說法，鼓山鎮文化底蘊豐厚，壽山石雕、根雕、木雕等雕刻技藝精湛。多年前曾在北京買回一座壽山石刻成的八仙過海，原產地竟是福州。八仙隨我去了他鄉異域，壽山石卻依然在鼓山靜待雕琢。

湧泉寺後山巖，泉水淙淙，取名為「喝水巖」，據說是鼓山開山祖師神晏曾在此誦經，因為泉聲喧鬧吵雜，大喝一聲令泉水改道，從此泉水乾涸；既然有祖師爺的加持，香客不斷。

半山腰從巖壁上鑿出樓梯，修建了兩層亭子，上層是封閉的接待室，收藏了字畫、骨董，來自各朝各代的詩人墨客們款款移步，在巖石上留字，在山林中頌詩，在亭中爭論水之有無。歲月靜好， 在大榕樹下品茶之餘，詩文佳話隨著茶香四溢。

沿著巖壁走下山，飽覽古今文人的墨跡和提字的雅興，終於停駐於巨石旁的「上善若水」，彷彿老子翩翩駕臨，大化無聲，道自有道，鼓聲隆隆，寺廟前的烏龜昂首聆聽， 不再咶噪。

我們緊跟著導遊，進入大雄寶殿，在香火繚繞的寺廟間賞古詩詞。時光悠悠倒轉，剎那間，我們回到唐宋。

將近午餐的時刻，驅車山徑間，峰迴路轉，進入了迥然而異的鼓嶺區，眼前頓然開闊。在綠草如茵的山坡上，矗立著一株宏偉的榕樹，標誌「柳杉王」，但它既非柳亦非杉，氣根繁茂，傳來大地的吐納自如。

這會兒，我們穿越到了明清，一群美國來的傳教士原打算去北京的，船在福州泊岸時，遇上了酷暑，卻在午後陣雨中走岔了路，機緣巧合，榕樹送來了陣清涼的山風，他欣喜異常，揭開了鼓嶺面紗，將它打造成西式的避暑聖地。如今洋樓林立，依然吐露著當年那一份小資情懷：留聲機，黑膠唱片，幾本洋文書攤在咖啡桌上，門外是鮮紅的九重葛，和一座精緻的游泳池。

一九九二年四月八日，「人民日報」第七版發表了一篇叫「啊，鼓嶺！」的文章，報導了曾在鼓嶺度過童年的加德納先生，在彌留之際，老人口中仍喃喃不絕地呼喚著「Kuling，Kuling」，加德納夫人在整理加德納的遺物時，從藏書與作業中發現了十一枚印著「福州‧鼓嶺」的郵票，由此而認出了「Kuling」的涵義。

柳杉王附近的石雕，栩栩如生地記錄著當地的孩子帶著一個美國小孩，那天真無邪的笑容中沒有國界。不遠處還有石桌，孩子們湊在一起學做湯圓、包粽子，柯達公司的第一部照相機器記錄了日常小事，而郵箱中曾經傳遞了許多天涯遊子情，那十一枚郵票正是從此寄發。

一九九二年春天，在福建省福州市擔任市委書記的習近平，看到報導之後，立即熱情地寄出了邀請函。當時加德納夫人應邀來到福州，還將丈夫生前收藏的一對脫胎漆花瓶贈送給福州博物館。一段中美友誼的佳話因此流傳。

鼓山和鼓嶺像是一對血脈相承的孿生兄弟，卻因為方位不同而兼容並蓄地蘊育了多元文化。福州人好客， 萍水相逢的初識就能把酒言歡，在這溫暖的人文風情中，南飛的鳥兒帶來了榕樹的種子，落地生根後繁衍不息。異鄉遊子回到榕樹旁找尋多年前自己的屐痕，歲月悠悠，榕情依依，映著今山鼓道。我也借道尋回了壽石山的根，八仙過海從此歸宗。

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