我那遙遠的月亮灣(上)

我第一次見到月亮灣是在八六年，那時它還不叫月亮灣，煙台人稱其為「小碼頭」，因經常有船隻停泊在那裡。它在東炮台西側，夾在一東一西兩座岬角之間，海水清澈見底，晶瑩的鵝卵石會讓你眼前一亮。一道約二十多米長的木石海堤，好像一道長長的破折號，靜靜地伸向大海。灣內幽靜冷清，幾乎沒什麼遊人，海潮退去後，丟下奇形怪狀的礁石，孤零零地佇立在海岸邊。海灣的形狀酷似一輪弦月，當時我並沒這麼聯想過。

八六年的暑假，我孤身一人從北京乘火車到煙台，去看姊姊，當然還有她的新家。那時姊姊一家剛剛從東北搬到煙台，一切都得從零開始。他們的公寓樓就建在離海邊不遠的校園內，站在陽台上眺望，就能看到翻捲起伏的海浪，聽到驚濤拍岸的海潮。

每天清晨，天邊剛剛泛起魚肚白，我便悄悄地出門，去海邊看日出。海上日出可沒有想像的那麼容易看到，別說陰天下雨，就連多雲多霧都不行，常常是乘興而去，掃興而歸。不過我依然樂此不疲，大海的魅力就在於此，她讓你欲罷不能。

只有姊姊懂我的癡迷，她說，要不然咱們一起去吧，人多力量大。我一聽，忍不住笑了。轉念一想，姊姊言之有理，心誠則靈，烏雲迷霧也抵不過一顆虔誠的心。

次日天剛濛濛亮，姊姊就叫醒我，我們臉都顧不上洗就上路了。姊姊拉著我的手，沿著一條彎曲的小路，一直朝海邊走。我感覺像是回到了小時候，回到了家鄉，姊姊也是這樣拉著我的手，一起去山裡撿蘑菇，一起去野地裡扯豬食菜。那些苦中有樂的童年時光，離我們愈來愈遠了。

「到了！」姊姊說。我側耳傾聽，黑黢黢的海水嘩啦啦地湧上來，又嘩啦啦地退下去。一陣海風猛地吹過來，我們都禁不住打了個寒顫，黑暗中我感到姊姊的手是溫熱的。我們手牽手面朝大海，站了好久，姊姊沖我一笑，「真傻，來得太早了。」「不早，天邊都開始泛白了。」我指給她看。

海與天渾然一體，海面上微波蕩漾，像一塊抖動的灰色綢布，搖擺出層層皺褶。天際逐漸泛出白色，一道幽暗的陰影浮出地平線，一瞬間就把海和天分開了。那道陰影變得愈來愈明亮，迸射出橘黃色的光澤，天空也被映襯得清澈明朗起來。縷縷紅黃相間的光線交織在一起，猶如篝火堆上騰起的火焰，映紅了半邊天幕。在海天相接的地方，一圈弧形的紅光跳躍著露出水面，很快變成半個圓，冉冉升起，海面上像撒了一層金粉，閃耀著金色的光芒。

「哇，終於出來了！」我大聲喊著，緊緊抓住姊姊的手。「真是心誠則靈。」姊姊會心地笑了，她永遠都是這麼內向嫻靜。「快看，那是什麼，說不定是個更好看的地方。」姊姊說。「在哪兒？」「就在前面，你看到那一大片礁石了嗎？」我順著她手指的方向看去，一塊塊黑色礁石像雕塑一般佇立在海水裡。

我們不約而同地朝那個方向走去，沿著沙灘一直往北，走了很遠很遠，卻始終無法抵達。可它看上去明明近在咫尺啊，姊姊說，該不會是海市蜃樓吧。我也開始疑惑。

回到家，我向姊夫繪聲繪色地描述我們遇到的海市蜃樓--一片抵達不了的海礁。姊夫聽罷，哈哈大笑，「什麼海市蜃樓，那是小碼頭。從我們這邊海灘是過不去的，你得走大路啊。」我和姊姊面面相覷，然後忍俊不禁。原來並非條條道路通羅馬呀。

(上)