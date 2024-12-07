在去茱萸峰旅遊之前，聽一位朋友說茱萸峰原本不叫茱萸峰，因為唐朝著名詩人王維曾經登臨此峰，並寫下那首家喻戶曉的「九月九日憶山東兄弟」：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」而改為此名。我非常喜歡王維的詩，期盼著能有機會親自登上王維登過的茱萸峰。

旅遊大巴停在茱萸峰山腳下，走下大巴縱目望去，首先映入眼簾的果然是少年王維的塑像（見圖），手握書卷，注目前方，風度翩翩，英姿瀟灑，佇立在高高的三層基座上，形象地告訴遊人王維確實與茱萸峰有關，他那首膾炙人口的「九月九日憶山東兄弟」確實是「他在登茱萸峰時寫的」，「造就了今日的茱萸峰」。

我的興趣進一步被激發起來，急急想登上茱萸峰，不僅要登高望遠感受大詩人王維曾登臨此峰之情懷，還要尋訪王維當年的足跡，說不定還能看到王維用過的硯台、洗墨池之類的遺跡。可是，我失望了。

茱萸峰位於河南 焦作雲台山景區内，是雲台山主峰，海拔一千三百多米，奇峰陡峭，高聳入雲。從山腳至山頂有台階一千餘級，最陡峭處的台階幾乎垂直壁立，十分險峻。山上綠樹成蔭，野花遍地，走在石階上幾乎看不到藍天，即便炎夏也陰涼清爽。登上山頂，眼前豁然開朗，群山一覽無遺。遠處的黃河似騰雲駕霧的巨蟒呼嘯奔騰而去，頗為壯觀。

茱萸峰是道教名山，山頂上的雲台觀聳立於茫茫雲海，山牆與陡直的峭壁銜接，下面是望不到底的溝壑深澗，白雲繚繞，山鷹翺翔，儼然天上宮闕，空中蜃樓，使人有飄飄欲仙的感覺。青磚灰瓦，油漆彩繪，翹角飛檐，莊重恢弘，僅兩個大銅香爐就有兩米高。

山上有藥王洞、紫虛洞等十多個洞穴。藥王洞相傳是唐代名醫孫思邈當年山中採藥為百姓治病的地方，洞內供著孫思邈塑像，相距千年仍香煙繚繞。藥王洞地處深山老林，現在有台階攀登還如此之難，當年會有百姓來此看病？應該只是傳說而已。

再一處所謂名人遺址是紫虛洞，又名魏夫人洞，是西晉時修武縣令的夫人，樂善好施，崇尚道家養生之說，著有「黃庭經」一書，後人築洞紀之。

遺憾地是幾乎找遍全山，卻沒有發現王維的任何遺跡。孫思邈充其量可能在山上採過藥，魏夫人只是當地縣令的夫人，都被後人築洞紀念。論名氣影響，王維都不比他們差，如果真登臨此山並寫下傳世佳作，怎麼會不留下任何蹤跡呢？連一些蛛絲馬跡也沒有，這太不合乎常理了。

回到美國後，我帶著這些問題查找資料。雲台山的名稱最早出現在東晉，唐朝時稱覆釜山，到清朝改稱小北頂，其間並沒有改叫過其他名字。由此推斷，茱萸峰的名稱很可能是近代才改的，怎麽可能與王維的茱萸詩扯上關係呢？ 再據王維年譜記載，這首詩是王維十七歲時寫的，這一年他主要居住在長安，間或去洛陽小住，並沒有到過茱萸峰即覆釜山的記載。

從「九月九日憶山東兄弟」的內容看，也看不出與茱萸峰有任何聯繫。「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」說身在異鄉在重陽節更加思念遠在故鄉的親人。異鄉只是泛指他鄉、外地，並不是指特定的地方，更沒有說是茱萸峰。「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」是詩人想像此時家鄉的親人登高團聚，人人鬢插茱萸，唯獨少了在異鄉飄零的自己。這裡的茱萸是植物，與山無關，更跟茱萸峰沾不上邊。

綜上所述，說王維登上過茱萸峰並寫下了「九月九日憶山東兄弟」詩，是沒有史實依據的。景區的管理者似乎已經意識到了，所以並沒有在介紹茱萸峰的材料中，提及王維及他「九月九日憶山東兄弟」的事。