看見華人超市 裡有餛飩皮賣，有了自己包餛飩的想法。換個花樣，提高食欲，對老人有好處。

餛飩在記憶中歷史悠久了，我七、八歲就見母親包餛飩，讓我感到很新奇。有時見餛飩挑子走過我們的小巷子，一邊是小小的包餛飩的小台面，老師傅很麻利，餛飩皮上用筷子沾一點鼻屎大的肉末，指頭一捏就包好一個；另一邊是坐在爐子上的鍋，邊上的小盒子裡放著調料，加一把火水就開了，幾下翻騰，餛飩已經煮好。加上幾片蔥花、一捏蝦皮，再加一點紫菜，深巷裡的太太小姐花錢不多，吃得眉開眼笑。

到了半夜三更，大人牌局打到一定時候，看書的學生也累了，這時各種夜宵挑子的木梆咯咯響起，正是需要提神的時候，挑子的生意大好。住在樓上的人用繩子放下一個籃子，錢在籃內，餛飩、粽子、酒釀也就提了上去。漫畫家豐子愷抓住這一情景，畫下一幅漫畫，生動地反映了江南城市生活一景。

六○年代我到蘇州岳母家，困難時期難得見到肉味，但是小公園旁邊的老字號綠楊餛飩館仍有鮮肉餛飩出售，小餛飩一碗八分，大餛飩一毛二，每次路過都進去要上一碗嘗嘗。半個世紀過去，那香味彷彿猶在齒間。

住在加拿大，想起餛飩的滋味，前些年都是自己擀皮，用罐頭盒印下餛飩皮。現在年紀大了，怕費事，恰好華人超市有皮子和肉餡供應，再買一包潮州鹹酸菜，剁碎拌入，準備工作就停當了。

想自己包，但步驟還不太清楚，先在百度 查查，有圖顯示，一步步依樣畫葫蘆，第一個包得慢點，後面的一個賽過一個。看看生平第一次包的一大盒餛飩，心情大好。

我學包的是上海大餛飩，一個個核桃 大，鍋裡一煮，變得如雞蛋大，老伴七個，我翻一番，吃得十分過癮，拍照發給兒子們看。

年過九十，自己學會包餛飩，心裡很得意。老伴也說，這樣她也就放心了，一旦她先去，我也就不會餓肚子了，我說是分擔她做飯的辛勞。兒子看了，佩服我會從網上學到包餛飩的技巧，鼓勵我繼續提高。

人老了，就是要心情好、吃得健康營養、多走路，保持活動能力。