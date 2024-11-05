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寒假之旅(下)

杞人

入錫安國家公園後，沿科羅布（Kolob）峽谷東行，到訪客中心時大雪已歇。四周參觀了一圈，我們沿著步道走往觀景台，一邊是懸崖峭壁，一邊是深邃溪流，彎彎曲曲經過幾處天然岩石拱門，雪後美景，讓人驚嘆。

觀景台在最高點，可遠眺科羅布峽谷，羅同學指著遠方層層堆疊的岩壁說，最下方的紅色岩壁是兩億四千萬年前，因海水漲退形成的大梯階（Grand Staircase）層和夢科匹（Moenkopi）層，上方是小河及湖泊堆積出來的秦里（Chinle）、蒙納夫（Moenave）、凱彥塔（Kayenta）層，最上方紅蘿蔔色的岩壁，是一億七千萬年前，因大型沙漠活動形成的天普蓋（Temple Cap）層和卡梅爾（Carmel）層。她如數家珍地娓娓道來，說的都是百萬、千萬、上億年前的事，我們的心也跟著到人類未出現前的洪荒時代，她說得興致勃勃，我們聽得津津有味。

第二天開車三個多小時，到普羅沃市（Provo City）的楊百翰大學（Brigham Young University，BYU）。為什麼行程緊湊還要排上楊百翰大學？因為我們學校橄欖球隊，每年在大學橄欖球聯賽時都被BYU痛宰，從沒贏過，想看看這個橄欖球賽的死對頭是什麼樣子？也想了解這所一八七五年摩門教建立的美國最大宗教大學，和一般大學有什麼不一樣？

進門校名下方銘刻著「世界是我們的校園」，顯示了楊百翰大學的恢弘氣勢。我們先到訪客中心看了一個介紹校史的短片，接著經過工程學院、資訊學院、教育學院、管理學院等，校園繞了一圈。

甘迺迪國際研究中心（David M.Kenedy Center for International Studies）最有特色，摩門教鼓勵未婚青年到外國傳教，學生中有百分之六十三的男生和百分之二十的女生，在學期間會到國外做傳教士，男生兩年，女生一年半。行前，甘迺迪中心提供三星期訓練課程，學習該地語言、傳教技巧，和待人接物的態度，因此楊百翰大學一直是美國學生會講最多外國語的大學。

正值寒假，校園冷清，只看到少數幾位學生，但不論男女都儀容整齊，精神抖擻。楊百翰大學的學生需遵守「榮譽規章」，也是摩門教教義的規定，如：學術誠信、著裝守則、拒絕毒品、含咖啡因或酒精的飲料等。摩門教重視藝術和體育活動，校園裡有一座可容六萬三千多人的大橄欖球場，說明了為什麼我們的橄欖球隊打不贏他們。

當年的寒假之旅，留下了甜蜜回憶。照片中同學畢業後各奔前程，可喜的是有兩位同學在那趟旅程種下愛苗，後來結為連理。(下)

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