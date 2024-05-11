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黃河路的記憶

一葉

電視劇「繁花」火熱播出，千家萬戶關注螢屏，人們觀後又津津樂道上世紀末，在上海黃河路上湧現一幫綻放自我的人物，展現一派燈火璀璨的市景，演繹一堆令人讚嘆的故事，於我而言，還勾起了對黃河路的遐遠記憶。

印象裡的黃河路既不是車水馬龍的大道，也不是燈紅酒綠的鬧市，只曉得它的南面起自熱鬧繁華的商業街南京路，與享有「遠東第一影院」盛名的大光明電影院相近，東邊靠著中外聞名、上海人叫它「二十四層樓」的國際飯店。後來翻閱資料才知道黃河路建於光緒十三年（一八八七年），初名東台路，光緒三十年（一九○四年），作為英租界改稱派克路，一九四三年民國收回租界更名黃河路，它全長只有七百多米。

從少年時代起，暇時去逛南京路，偶爾也會彎到黃河路，多少年過去了，還特別記得那裡的一家商店、一家餐館和一座劇場。

上中學時，因為喜歡工藝美術，所以常常到南京路口黃河路十一號的上海工藝美術品商店去看看，憑著省下的零用錢，買點價錢便宜的心儀小玩意。一枝做工考究的毫管，伴我習書多年；一幅構思巧妙的剪紙，又簡樸，又好看，啟發靈感；一套劉關張泥塑迷你臉譜，色彩斑斕，造型凸顯桃園三結義的人物個性；一組玻璃雞雛小擺件，細巧玲瓏，晶瑩剔透；那個以優良毛竹為材料的竹刻筆筒，利用竹皮、竹肌色澤不同而雕鏤出有的稀疏淺淡有的茂密濃重的畫面，一直置於案几，似乎還在散發一縷淡雅的氣息。

六○年代初，我走上工作崗位，有了薪水，因應「兒之生日，母之難日」以及兒輩在生日那天吃素，叫做「保娘素」或是「報娘素」的說法，每逢生日，就跑到黃河路上二十一號的功德林素菜館去吃素麺。

這家素菜館歷史長、牌子老，聞名遐邇，店招「功德林」由中國佛教協會會長趙朴初先生所書，三字楷體端莊雄健，店堂裝飾古樸典雅，滿屋洋溢著醇和的炊香。素菜五花八門，名目繁多，那一盆盆以豆腐衣為食材的素雞、素鴨、素魚、素火腿，還有師傅把香菇像削蘋果皮那樣一圈連一圈剪成長條，再切成段做成的炒鱔糊，又用南瓜胡蘿蔔做成的炒蟹粉，都是精工細作，以素仿葷，形態逼真，令人垂涎。不過，我想既然是吃素，那就不去和雞鴨魚肉沾邊，這樣更加名副其實，所以我總是點那款膾炙人口的「五香烤麩麺」。

黃河路上三十五號的長江劇場建於上世紀二○年代，出自聲名斐然的匈牙利設計師鄔達克之手，當時叫做卡爾登大戲院，由於上演了一系列重要的話劇，所以被譽為中國話劇大本營。五○年代初，卡爾登大戲院改名為長江劇場，此後，我曾在那裡看過上影演員劇團、上海青年話劇團的精采演出。

劇場設施豪華，也同少數幾家電影院和大飯店一樣，具備綜合性的娛樂場所。其中桌球廳上海人叫做「彈子房」，打桌球叫做「打落袋」，玩一場費用不菲，稱得上既是成年人更是有錢人的遊戲，我等青少年學生雖然心裡手上癢癢，但只能屬於閒人莫入之輩。

另外，長江劇場也有京劇、昆劇、越劇、評彈等不少名家演出。而在文革期間，沒有什麼戲劇可演，就放映「地道戰」、「地雷戰」、「南征北戰」一類電影，經常組織學生集體觀看。

劇場經歷了七十年的運營，由於建築陳舊，到了九○年代停止演出，不久被拆除，一幢現代大樓拔地而起。

五、六十年前黃河路的記憶已經翻篇，三、四十年前黃河路的輝煌續寫新篇，兩者不可同日而語。改革開放以後的九○年代，黃河路美食街肇興，那裡餐館林立，煙火興旺，有眾多適應時代發展需要勇於開拓創新的「弄潮兒」來聚會，有各地衣著富足囊中有餘的吃貨去嘗鮮，我也有幸應友人之邀去當了兩回座上客。

黃河路作為時代發展社會進步的一個縮影，從一個側面展現了上海乃至全國繁榮發達改天換地的氣象，這也給我刻錄了對它煥然一新的記憶。

電影院 烤麩 京劇

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