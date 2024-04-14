縣城失陷時，奶奶帶著父親到老家「西北梢」避難，銅爐子是帶在身邊的物件之一，她始終視如珍寶。

銅爐子直徑約二十五厘米，高約二十五厘米，腰如圓鼓，上面有蓋，刻有底紋圖案，布滿幾十個橫斜排列的孔，孔如黃豆。腰間有兩指寬的把手，可上下活動。

每到冬季，奶奶會從神櫃裡取出包在布袋裡面的銅爐子，仔細擦淨灰塵，還用嘴吹一吹。

晚飯的火草，奶奶用平時捨不得燒、火力耐久的棉花秸稈。煮好晚飯，奶奶用小鐵鍬把鍋堂裡紅紅的餘燼鏟進銅爐，平口後，用鍬子一刮，壓壓，使喚我：「快蓋起來，莫燙了。」然後，將事先備好的粗腰瓦罐埋進鍋堂，用火叉將餘燼圍住瓦罐。

晚飯時，祖孫三人圍著靠牆方桌而坐，一人獨享一面。我面朝裡首，雙腳踏在銅爐上，喝著奶奶煮的山芋乾子粥，腳底暖和，心裡暖和，其樂融融。

吃好晚飯，奶奶收拾碗筷，涮盆洗鍋。鍋堂裡瓦罐內的水也焐熱了，大哥將熱水倒進木腳盆，我把鍋邊煙囪旁湯罐裡的熱水舀進銅面盆，洗好臉，再洗腳。奶奶把洗臉水倒進腳盆，大哥冰冷的雙腳也放了進來，面盆擠得滿滿的。擦腳布搭在凳頭，雙手提起棉褲管，兩腳搓洗，有時還忘不了與哥哥對踩一番，弄得盆水四濺。

洗腳的當口，奶奶把銅爐子塞進被窩，等到我們上床鑽進被窩，銅爐子已把被窩暖熱。鑽進了暖和和的被窩，聽奶奶講前五百年後五百年的故事，那是寒冷冬夜最美的享受。因為渾身暖和，連夜裡做的夢也是暖和和的。

有次，睡到半夜被燙醒。只聽奶奶一邊在罵：「兩個上炮沖的睡死覺。」一邊用衣服撲被子。原來，哥倆睡著轉身時，不小心碰翻了銅爐子，掉出來的火星 慢慢點著了被子，等奶奶被濃煙熏醒，被子已燒出窟窿，所幸有驚無險。從此，每天檢查火燭小心成為必修課。

銅爐除了冬季暖手暖腳暖被窩，我們還用它炸花生、炸黃豆、炸麻花。

銅爐裝了灶堂的熱灰，外面燙手，要先用擦腳布焐著。這時，也是炸麻花（玉米）的最佳時候，趁奶奶在廚房忙晚飯時不注意，哥倆在堂屋裡圍著銅爐對炸起來。從罈子裡悄悄摸出一把玉米，打開銅爐蓋，用竹筷在爐灰中間扒個小坑，裡面有暗紅的火，麻利地擺上十幾粒玉米，蓋好爐灰。兄弟倆面對面，雙手抱著銅爐取暖，眼睛盯著爐眼裡面，等待奇蹟發生。

一會兒，銅爐裡有一絲香味兒溢出，接著發出「彭」的一聲悶響，火星伴著灰星從蓋上的小孔裡飛濺出來。哥哥立馬打開銅爐蓋，我連忙用竹筷在灰燼裡撥拉，期望找到已爆的那粒玉米。

還沒等夾住，就被眼尖的哥哥快手搶去丟進嘴裡。我正要耍懶，爐子裡的玉米粒接二連三爆炸起來，兄弟倆樂不可支搶著撿，有時連灰也來不及吹，就直接塞進嘴裡，燙得搖頭擠眼，痛苦而快活。等一波麻花炸結束，兩個人已成了三花臉。