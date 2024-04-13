我哥哥的人生，是既平凡又傳奇的。

小時候，我們住在廣州東山一幢洋樓的三樓。在他兩歲那年，有一次保母帶他到陽台小便，不小心讓他從欄杆的缺口掉落到樓下地面。當媽媽聽到這個消息，嚇得心都快碎了。但出乎意料的有如神助，保母從樓下把哥哥抱上來，卻安然無恙。

我有三個姊姊，一個哥哥，哥哥是我們五姊弟中最聰明的一個。他以優異的成績在廣州七中初中畢業，但他追求頂尖的中學，就報考華南師範學院附中高一入學試，因為那裡有一個班向全省招收最優秀的學生，後來順利被錄取。

一九六六年，他高三畢業正準備考大學時，突如其來的文化大革命打破了他讀大學、將來當科學家的美夢。一九六八年十一月，他和大多數中學畢業生一樣，服從政府安排，上山下鄉，到海南島屯昌縣南呂農場務農，在艱苦的勞動中，經受鍛鍊和考驗。

一九七一年，農場已改為廣州軍區生產建設兵團六師八團。一天傍晚團部響起警鐘，一座平房式的倉庫突然起火，滾滾濃煙從門隙、屋頂冒出，警鐘就是號令，全體員工立即拿起水桶，紛紛奔赴火場。他們排成一條人龍，在附近一條小河裝水，傳水，滅火。

此時倉庫門緊鎖，我哥哥就和幾個知識青年爬上屋頂，揭開瓦面，向屋內潑水。濃煙熏得他喘不過氣，半個小時後，他終於支持不住，趴倒在屋頂。幸虧旁邊的青年把他拉回來，要是不幸掉下屋內，就會喪生火海。後來工友打開了倉門，經過大家努力，終於把大火撲滅。事後，農場召開表彰大會，哥哥榮獲三等功。

經過近七年的農場生活，哥哥又回到廣州。一九七九年中美建交，一九八○年哥哥到美國自費留學，讀過兩年社區學院後，他被德州 理工大學錄取。其時三十五歲，終於完了他讀大學的夢。

留學之路困難重重。首先要過語言關，他英語基礎不好，學的是電子工程專業，上課時完全聽不懂老師講什麼。於是他就帶上錄音機，把老師講課的內容全錄下來，自修時再一遍一遍地播放，不久就跟上課程進度。

其次要過經濟關。哥哥留學時帶的少量美金，不足以支付他的學費和生活費，於是他就課後到餐館打工，經常忙到半夜才回到宿舍，接著又要準備當天的功課，往往每晚只睡三、四個鐘頭。但困難嚇不倒他，他憑著堅強的信念和毅力，用七年時間完成了學業，以優異的成績取得了博士學位。

畢業後，哥哥先後去過幾家公司工作，最後扎根於英特爾公司，成為一名高級晶片 工程師。他專心致志地投入工作，終於設計出一款全新的晶片，既省電又提高了功能。他成功地申請了專利，並獲得公司的獎勵。

二○一三年哥哥六十六歲退休 。退休後，他並沒有閑著，少年時的夢想又在腦海中浮現，他想繼續為科學事業作出貢獻。

他想到很多科學領域，如天文、物理、生物、化學，想作出貢獻都要借助實驗室積累大量數據，透過整理、分析、綜合，從中發現新的規律或找到解決方法。唯有數學，可以靠人的抽象思維解決問題。

哥哥自幼對數學感興趣，於是他把注意力放在數學的領域。他注意到，數學家埃德蒙·朗道一九一二年在國際數學家大會上提出四個關於質數的基本問題，這些問題直到目前都無法解決。其中一個是哥德巴赫猜想，在上世紀六○年代，中國數學家陳景潤提出一個解法，最接近解決哥德巴赫猜想的難題，此事曾經轟動一時。

另一個數學難題是勒讓德猜想：連續的兩個自然數的平方數之間，是否存在至少一個質數？我哥哥對此數學難題有興趣。從數目「一」開始的自然數的平方數之間，有質數是顯而易見的，但怎樣證明無限的自然數之間的平方數中存在質數呢？

幾年來他反覆思考，不斷改變思路，終於找到一種數學方法來解決這個難題。去年四月，他把解決方案寄出，經三位專家審稿和鑑定後，在美國「應用數學與物理學」雜誌五月號發表，一個延續了一百多年的數學難題終於解決了。

我哥哥的退休生活也很豐富。他在西雅圖郊外買了一處住宅，住宅包含一大片杉樹林，周圍長滿了野生藍莓；住宅前面有一個池塘，他在旁邊種了蔬菜和多種果樹，還養了雞、鴨和羊。他安排半天時間做腦力勞動，半天時間幹農活，每天堅持鍛鍊身體，有一小時打太極拳。他今年七十六歲，多年來都沒有看過醫生，退休生活過得很充實，很愜意。

我為有這樣優秀而懂得安排生活的哥哥感到驕傲。