上世紀五○年代，我們在上海大學畢業支援西北，到了陝西，看見到處都擺著鍋盔和紅肉煮饃的招牌，感到很驚訝。鍋盔一個個像鍋蓋大，厚約三厘米，我們不知道它怎麼吃。後來聽本地朋友說，這就是外地人說的「陝西十大怪」之一「烙饃像鍋蓋」，指的就是鍋盔。

鍋盔是陝西關中地區和周邊山西北部以及甘肅 城鄉居民喜愛的傳統麵食，就像南方人愛吃的燒餅一樣，只是燒餅薄薄的只有碗口大。製作鍋盔要選用上等小麥麵粉，用水充分攪拌製成濕麵糰，放在案頭上用木槓壓，邊折邊壓，壓勻後切成兩塊，分別加入酵麵和鹼水再揉壓，直至麵光色潤，酵麵均勻時，用溫布蓋。經過發酵後，用擀麵杖擀成大圓餅，放於平底大鐵鏊中，文火慢慢烙；要勤翻轉，俗稱「三翻六轉」，烙得火候均勻，皮色焦黃，微微鼓起時即熟。饃邊壓成帶輻射狀的一高一低波紋，看上去宛如一個大菊花圖案。

此時鍋盔的表皮呈現火紅色，饃體豐滿，中空、外酥、裡起層，具有「乾、酥、白、香」四大特點。手掰開時層次分明，刀切開後饃體均勻，宛如切割的板油。在口中嚼食時，勁道十足，內酥外脆，白而泛光，香醇味美。由於其外形像頭盔狀，故名鍋盔。

鍋盔的保質期較長，適合長時間貯存和攜帶，即使在炎熱的夏季，鍋盔放置十天半個月也不會發霉變質，這與其用料和製作方法密切相關。因此人們出遠門時，家中必定烙製幾個鍋盔作為攜帶的乾糧，省下途中買食物的開銷，這一傳統習俗延續至今，農民下地，如地頭較遠，也是帶上幾片鍋盔，中午就不回來吃飯了。

鍋盔的這一特點，在古代的戰爭中起了特殊的作用。據傳說，周武王伐紂時，鍋盔被用作士兵的軍糧，在陝西西府一帶，還存在一種鍋盔品種就叫做「武王鍋盔」。

在秦代，部隊行軍時，士兵會攜帶一組重達五、六斤的鍋盔，直徑約五十到六十厘米，厚度約十五厘米。士兵將兩個鍋盔組成一組，每個鑽兩個眼，用牛皮繩繫好，橫跨前胸和後背，形似過去民間使用的褡褳。這一特殊的攜帶方式在戰鬥中成為單兵護具，起了盔甲的作用。

而且敵軍射來的箭矢會扎在鍋盔上，士兵將箭拔出後，還能夠重新利用箭矢射殺敵軍。鍋盔能夠「吃箭」，成為秦軍勝利的法寶。士兵們稱其為「鍋盔」，即用鍋烙製而成的堅硬麵製盔甲。

秦軍能夠克服群雄、統一六國，除了政治、軍事、經濟、文化等多方面原因外，鍋盔作為士兵的主要乾糧，也作出了卓越貢獻，它和現代的壓縮餅乾起同樣的作用。秦軍所向無敵，和其在食物保存和攜帶方面，領先於其他國家的軍隊也有一定關係。

到了唐朝武則天統治時期，官方徵集數萬民工修建乾陵，工地缺乏烹飪用具，民工難以按時進食，有人在路邊挖個土坑，烘製鍋盔解決吃飯問題。這一方法逐漸傳播開來，並逐步改進，形成獨特的乾縣鍋盔饃，並作為貢品送到長安，其質量和品種逐漸提升，成為乾縣人津津樂道引以為豪的特色食品。

經過長時間積累，鍋盔有多種不同的食用方式，乾吃、和瘦肉一起炒著吃、和羊肉湯泡著吃……等等，而陝西人最喜歡的是鍋盔夾豬頭肉，這是民間小吃的絕配。人們將豬頭肉切片，夾入剛出鍋的鍋盔裡，熱騰騰的麵香將肉香烘托到了極致，而肥肉的油膩又被鍋盔吸納化為無形，又香、又酥、又軟，吃起來非常過癮。有人將它傳到美國，老美一嘗，覺得滋味勝過漢堡，那位關中老鄉生意日益紅火，門外經常排起長龍。

關中老鄉還喜歡將鍋盔切開，夾入炒製的醬辣子，這種吃法在陝西很流行。醬辣子通常由肉末、蔬菜丁、黃豆醬、辣椒和白芝麻等炒製而成。鍋盔裡夾個煎荷包蛋和炒辣椒，就著一碗白開水，細嚼慢嚥，是陝西常見的情景，也是陝西人念念不忘的家鄉味道。

鍋盔還可以製成椒鹽鍋盔、蔥香鍋盔、夾酥鍋盔等等，其中還有一種睜眼鍋盔。我五○年代第一次聽說還理解不了是什麼鍋盔，後來明白是形容一種特別厚的鍋盔，由於其質地緊密且較厚，人們在食用時需要較大的力氣，有時甚至需要睜大眼睛盡力去咬的程度。這個名稱形象地描繪了吃這種鍋盔時的情景，表達陝西人對鍋盔的鍾情。

前些年我邀請一輩子生活在南方的弟弟來西北旅遊，他就對鍋盔感到新奇，常去鍋盔店觀看製作過程。小菜場的鍋盔攤鍋盔堆得高高，過幾天銷去大半，店主再運來一些，又堆得山高，說明老陝對鍋盔的熱中。弟弟回去時，特地買了幾個帶回老家給鄉親見識見識。

鍋盔存在有幾千年的歷史，它和西北地區漢民族的飲食文化、軍事、經濟的發展密切相關，是一種有趣的飲食方式。