最近回台正值農曆年前，我在台大對面巷子裡的一家上海點心店，看到剛蒸好的白色圓形鬆糕，一個個散置在店的一隅放涼，以年貨之姿靜待客人青睞，一個五百台幣（約合十六美元），我立刻樂瘋了。

對於鬆糕，有一種莫名其妙的愛戀，緣起於童年時代沒有吃到的好奇、渴望和遺憾。

當年距家兩百米的巷子口，有一人家傍著大水溝而居，總是不設防地敞開大門，不見有人走動。可一迫近農曆年，這家人就進進出出忙了起來，門口堆放著一個個圓盒，靠水溝處豎起一面牌子，寫著「鹿城鬆糕」。

每次走過，「鬆糕」兩字總逗得我默默地吞嚥口水。可奇怪的是，講究美食的父母親，進出巷口從不為鬆糕動心，也不念著敦親睦鄰之道買一盒捧捧場；而我，忘了是否曾向父母要求嘗嘗鬆糕。我也從未在大伯、姨媽、父母好友等江浙人家裡吃過鬆糕。於是，年年歲歲，歲歲年年，每回過年前看到「鹿城鬆糕」的牌子，心裡就納悶：「究竟是什麼滋味呢？」

因為一直吃不到，鬆糕從此就在我心底留下了難以磨滅的渴望。

終於嘗到了鬆糕，竟是在美國的唐人街雜貨店購得。來自上海喬家柵的產品，放進電鍋裡蒸軟，同樣是年節糕點，但沒有年糕黏牙，鬆軟一如其名，入口旋即化散，只剩下紅豆顆粒在舌上翻滾。我對這口感甚為滿意，果然，鬆糕沒有辜負我多年的思慕。

據說紅豆鬆糕是蔣夫人嗜食的甜點，為它平添了一份貴氣。市面上販售的鬆糕不便宜，不是材料昂貴，而是製作費時。

這次返台，吃了一小塊鬆糕後，加上我在南門市場看到某著名鬆糕店前長龍蜿蜒，隱藏在心底多年的「鬆糕熱」發作了，而且一發不可收拾，天天想著鬆糕。雖然我帶了鬆糕返回美國，可很快就會吃完，然後呢？

某日突然靈光閃現腦中，啊哈！為什麼不看看YouTube 上的鬆糕製作影片，了解一下究竟為何難做？在琳瑯滿目的影片裡，我選定一個最簡單的作法，立刻依樣畫起葫蘆。

鬆糕沒有年糕黏牙，因為用了三比一比例的粘米（在來米）粉和糯米粉。加入白糖、些許豬油或素油，分多次倒入冷水，揉捏成黏度不高的一個個小糰，再用手搓開至粉狀，經過篩網過濾，倒一半粉進蒸盤內，輕輕抹平，鋪上紅豆沙，再將剩餘粉倒進蒸盤，放入蒸鍋內蒸熟。也可在粉內摻入煮過的紅豆顆粒，或者以棗泥、芝麻粉代替紅豆沙。

我發現最耗費工夫的，是將略微凝結的粉糰搓成細粒，搓了又搓，還是有不少小粉糰，我終於了解鬆糕的貴族身價其來有自。但在揉搓過程中，甜香芬芳不斷飄入鼻中，對了，就是鬆糕的氣味。篩過的粉如同飄落的細雪，或從指間散落的白沙，皎潔無垢，美麗清柔。

自家做鬆糕，材料比店家豐富多了。我在糕面上以紅棗、核桃 、青紅絲擺出繽紛圖樣，心想：「蔣夫人的赤豆鬆糕不會比這更華麗考究吧？」

最近火熱的連續劇「繁花 」中，出現不少上海美食，其中一款粉紅色定勝糕，我小時候經常在喜慶場合吃過，材料、作法和口感都接近鬆糕，家父母也不是很熱中定勝糕。我終於了解他們當年不買鬆糕的原因。

鬆糕蒸好了，我切了一小塊送入口中。嗯！熱而鬆軟的口感，立刻融化了我童年鬆糕情結堆積的塊壘。