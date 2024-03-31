「你是木頭的，還是讀木原學校的？」以前但凡有小朋友讀書不專心或做了錯事，慈溪村裡的老人就會這樣取笑他。」更多時候，我聽到的是這樣的讚美：「以人為本，厚德載物，你們不愧是慈溪村本厚小學的學子，不失皇族後裔風範。」雖然是生長在農村，但我卻覺得很驕傲很自豪，從不羨慕城市的時髦和現代，因為本厚小學承載的不只是光輝的歷史、燦爛的文化，更有我多姿多彩的童年生活！

本厚小學聳立在廣東五邑僑鄉慈溪村頭，依山磅溪，兩棵上百年的桄榔樹威嚴地屹立校門兩邊，那氣勢不輸天安門 廣場的華表。整座校舍採用鋼筋水泥混磚結構，立面雖採用西式風格，卻不失老祖宗的皇族氣派。如此獨特設計，正正是僑胞們和鄉裡的智慧和辛勞的見證。

小時候，我們總愛陪著當教師的媽媽留校，和其他留校老師的兒女一起，在這二層的老建築中捉迷藏、聽故事。當然，我們也是一個很稱職的小導遊，熱情地指點給僑胞和訪客知道，那裡是遭日本 炮彈轟炸壞的地方和裂痕，並神祕地說還有一個沒有炸開的炸彈，準備用來做校鐘呢。我們詳細講解這建有園林水景和露天舞台的校花園，還有老師們種植的奇花異草。

樓頂是一直鎖住的，我也只上去過一次，真的是補痕累累，樓頂前後均設有發射孔，樓下有厚實木門加鐵門，可供防禦。校門側邊的大井是整個村裡最大的井，井口有兩米多寬，井水清澈見底、冰涼、清甜可口。井側邊有個小水槽，有源源不斷的清水湧出。每當下課鈴一響，小朋友們百米衝線占領大井，個個都愛趴在井邊喝水；個子高手又長的男生就直接伸手入井，夠水來喝。

「噠噠噠」，「走片啦，走片來啦！」送電影片的機動車聲一響，把整村人的興奮點飆升至最高點。村裡每個月都有一兩次放電影，大人小孩都打扮得漂漂亮亮，準備好零食，然後各自抓住板凳湧來學校大操場占地方。學校的大操場真是全村人最高興的匯聚地！

高基嘴，一個現已不復存在的地名，它是遠離校樓的一塊很大高地。之所以高，是因為一棵很大的古榕樹用地上根錯縱交疊，像媽媽抱孩子般將泥土摟著，把大操場和高基嘴天然錯開，我和兩個小伙伴手拉手也環抱不了大樹幹。

炎炎盛夏，我們最愛靜靜地坐在樹根上乘涼，一邊望著隨風舞動的樹鬚，一邊聽別人講榕樹姐姐的故事。小女孩總愛搶著講自己睡夢中變成美麗的大姑娘，梳著長長的秀髮。調皮的男童則將樹根裡的泥淘空，用來蕩鞦韆；有男孩說自己是大俠，用手抓住樹鬚，將自己蕩上半空。

高地上有四、五間連體的磚房，當過教室也做過校舍。七○年代未，無情的雷電將榕樹劈了，隨後磚房也被拆了，沒有了榕樹根的庇護 ，高地也就漸漸消失了。而我也只能坐半小時的公交車，去巴金筆下「鳥的天堂」看大榕樹、觀萬鳥歸巢了。

時代變遷，現在中國很多學校都被合併、拆除了，但本厚小學卻成了多功能藝術展廳，可以用於藝術品展覽和講座，更是旅遊打卡點！